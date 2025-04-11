В двадцать четвертом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 12 апреля, в Киеве встретятся «Оболонь» и «Черноморец». Обе команды в прошлом туре минимально победили своих оппонентов, а сейчас в очной дуэли будут выяснять, кто достоин трех очков.

Оболонь

В прошлом туре «пивовары» во второй раз в течение сезона смогли минимально (1:0) обыграть прямого конкурента за сохранение прописки в УПЛ «Ингулец» благодаря голу Константина Бычека. Однако в этом есть небольшая заслуга самой фортуны, ведь «Ингулец» в одном моменте имел прекрасную возможность сравнять счет, однако помешал Валерий Дубко, выбив мяч из пустых ворот.

После игры один из игроков команды Максим Грисьо отметил, что второй тайм против команды из Петрово был словно страшный сон, но все же «пивоварам» удалось сохранить победный результат.

К тому же хорошими новостями стало то, что молодой кипер «Оболони» Денис Марченко заинтересовал своей персоной французские команды, и автору победного гола «Ингульцу» Бычеку удалось избежать травмы, из-за которой он был заменен после перерыва крайнего матча.

Теперь «пивовары» готовятся к не менее важному поединку против «Черноморца», который тоже возвращается в игру и готов будет биться до конца ради положительного результата.

Матч против «Черноморца» пропустит из-за перебора желтых карточек Тарас Мороз.

Черноморец

«Моряки», также как и «пивовары», смогли взять долгожданные 3 очка, обыграв черкасский ЛНЗ – команду, которую возглавляет Роман Григорчук, с которым одесситы продемонстрировали одни из лучших выступлений в новейшей истории команды. В том матче дебютное результативное действие оформил новичок команды Ярослав Ракицкий, исполнив голевой навес на Скибу. Эта победа стала первой для «моряков» за последние два с половиной месяца и первой с октября, которую «Черноморцу» удалось одержать в родных стенах.

Также данная виктория позволила команде Кучера покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. Правда, единственным недостатком в матче стала травма в дебюте игры Йона Шпорна, который с большой вероятностью в этом сезоне уже не сыграет. Учитывая тот факт, что каждое очко для «моряков» сейчас на вес золота, то и в матче с «Оболонью» «Черноморец» попытается победить «пивоваров» и догнать своих конкурентов.

Также игру против «Оболони» пропустит дисквалифицированный Алексей Хобленко.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 20 поединков. В 10 матчах победу одержала «Оболонь», 6 побед на счету «Черноморца» и в 4 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 21-15 в пользу «пивоваров». В первом круге «моряки» минимально переиграли «Оболонь» (1:0), где победный гол забил Илья Шевцов.

Прогноз на противостояние

Эта игра можно сказать, будет битвой за 6 очков, потому что «моряки» в случае победы смогут сравниться по количеству баллов с «пивоварами». В то же время, и команде Шищенко кровь из носу нужно брать 3 очка, чтобы покинуть зону вылета и взять реванш за поражение в первом круге. Однако учитывая, что «Черноморец» находится в опасной зоне, нашим прогнозом будет победа одесситов.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Марченко, Стасюк, Приймак, Дубко, Карась, Витенчук, Бычек, Черненко, Груша, Ильин, Тарануха

«Черноморец»: Аниагбосо, Кисиль, Скиба, Джарджу, Бутко, Ракицкий, Попов, Габелок, Мустафаев, Райан, Безбородько

Прогноз Sport.ua Оболонь Черноморец Победа Черноморца 3.20 Сделать ставку

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