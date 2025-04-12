Большая игра против Кривбасса

Нынешний сезон в украинской Премьер-лиге уже точно не окажется для «Кривбасса» таким успешным, как предыдущий. Год назад команда Юрия Вернидуба финишировала на третьей позиции, пропустив вперед только двух отечественных грандов – «Шахтер» и «Динамо». Сейчас ситуация для криворожан куда более сложная: за семь туров до финиша «Кривбасс» отстает от «бронзовой» позиции уже на 12 очков, а от четвертой строчки – всего на три. При этом, у подопечных Вернидуба номинально есть еще два матча в запасе (недоигранный поединок против «Шахтера» и несыгранный матч против «Левого Берега». Обе эти встречи так и не состоялись в Кривом Роге из-за продолжительных воздушных тревог в Днепропетровской области), что означает одно – теоретически именно «Кривбасс» сейчас выглядит фаворитом в борьбе за эту позицию.

Почему четвертое место в УПЛ важно? Дело в том, что в следующем еврокубковом сезоне Украину впервые за длительное время будут презентовать не пять, а только четыре команды. Это произошло из-за стремительной потери позиций нашей ассоциацией в таблице коэффициентов УЕФА, вызванной в целом достаточно неудачными выступлениями команд из УПЛ в континентальных турнирах.

Впрочем, здесь есть важный нюанс. Четвертая строчка по итогам сезона в УПЛ даст возможность команде, которая на ней финишировала, сыграть в еврокубках только в том случае, если Кубок Украины выиграет или «Динамо», или «Шахтер». Киевляне и дончане с высокой долей уверенности обеспечили себе участие в еврокубках-2025/26 через чемпионат, а потому в случае победы кого-то из них еще и в Кубке, свободная еврокубковая квота достанется именно четвертой команде УПЛ.

И вот на фоне этой борьбы за четвертую позицию в СМИ в последнее время начало появляться как-то подозрительно много резонансных слухов вокруг «Кривбасса». Причем резонансными они являются исключительно в виду своей потенциальной скандальности, а никак иначе.

Началось все, пожалуй, с того, что пару недель назад появились сведения о якобы нежелании главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба продлевать свой контракт с криворожский клубом, который истекает как раз в концовке текущего сезона. Сообщалось, что к такому решению опытный наставник склоняется из-за того, что руководство «Кривбасса» перестало выплачивать игрокам премиальные, а это вроде как порядка тысячи долларов за победу.

facebook.com/fckryvbas. Юрий Вернидуб

Любопытно, что автор этого инсайда сам же признавал: в «Кривбассе» нет серьезных проблем по зарплате. Конечно, задержки случаются, но в целом они не критичны, и ситуация здесь напоминает многие другие клубы УПЛ в наше время.

При более детальном анализе этой информации можно отметить для себя один любопытный факт: за последние полгода (а именно столько, по данным инсайдера, в «Кривбассе» уже не платят премиальные) команда Юрия Вернидуба в рамках чемпионата сумела выиграть только 7 матчей. Если умножить эту цифру на очерченную в слухах «таксу», то получается, что речь может идти о плюс-минус 7 тысячах долларов, причем не факт, что для каждого игрока, так как премиальные, как правило, положены только тем, кто появлялся на поле, а не просидел в запасе или же был на больничной койке.

Учитывая тот факт, что средняя зарплата в клубах УПЛ, претендующих на место в еврокубках, опять же по данным, которые есть в свободном доступе, составляет порядка 15 тысяч евро в месяц как-то крайне сомнительно, что мотивация у ключевых футболистов «Кривбасса» может пошатнуться настолько критично из-за дополнительной 1 тысячи евро (в среднем: $7000 делим на 6 месяцев и переводим в евро), которую им якобы отказалось выплачивать руководство в виде премиальных. Еще более сомнительно, что именно эта причина может стать роковой в вопросе пролонгации сотрудничества между «Кривбассом» и Вернидубом.

Поэтому совсем не удивила другая информация, появившаяся от иного инсайдера, спустя неделю после резонансной первичной. В ней речь шла уже о том, что Вернидуб в скором времени собирается пролонгировать свое трудовое соглашение с криворожанами, причем подчеркивалось, что у тренера существует джентельменское соглашение с президентом клуба Константином Караманицом, позволяющее ему уйти из команды в любой момент при условии заблаговременного оповещения об этом руководства.

Однако прошла еще всего лишь неделя, прежде чем СМИ взорвала иная информация-сенсация о «Кривбассе». На этот раз нашелся источник, который взял на себя ответственность утверждать, что все легионеры криворожан выдвинули ультиматум боссам клуба и будут готовы покинуть его, если руководство не перевезет команду в более безопасное место, чем Кривой Рог, который, к сожалению, все чаще оказывается мишенью для российских террористических воздушных атак.

facebook.com/fckryvbas

Учитывая тот факт, что в первой команде «Кривбасса» сейчас 11 футболистов-легионеров, подобного рода ультиматум, если он существует, рисковал поставить Вернидуба и руководство клуба в незавидное положение, когда, по сути, у тренерского штаба не было бы кадрового выбора на ряд позиций, либо же он был бы минимальным.

Но и здесь давайте попробуем мыслить критично и воспринимать информацию именно под таким ракурсом. Прежде всего, что значит «ультиматум» и о какой «готовности покинуть клуб» идет речь? Футболисты, безусловно, не являются «рабами на галерах», однако их с «Кривбассом» связывает профессиональный контракт, где есть условия, которые обязаны выполнять обе стороны. Чтобы добиться легального расторжения трудового соглашения, каждому футболисту придется сперва найти объективную причину для этого, а затем – пройти несколько кругов «юридического ада», чтобы добиться «вольной». В ином случае за самовольный отъезд из клуба любому игроку-профессионалу угрожают штрафные санкции, и здесь речь идет уже далеко не о паре тысяч долларов, как в слухах о премиальных…

Также давайте не будем забывать, что после 2022 года, когда ФИФА ввела в действие приснопамятный Annexe 7, были оговорены все риски выступления легионеров в Украине в период продолжающейся активной фазы российско-украинской войны. Заключенные трудовые соглашения после этого периода, а в данном случае это контракты всех без исключения легионеров нынешнего «Кривбасса», не имеют никакой возможности быть приостановленными из-за опасок, связанных с войной. Это условие четко доводилось до ведома каждого футболиста-легионера, который после 2022-го приезжает в Украину, поэтому о каких ультиматумах и угрозах покинуть клуб идет речь – мягко говоря, неясно…

Пока очевидно одно: на финише сезона началась большая игра против «Кривбасса». По какой-то причине этот клуб стал неугоден определенной третьей стороне (или, возможно, сторонам), имеющим возможность развернуть против криворожан мощный негативный информационный поток. Какова его цель? Нужно спрашивать у инициаторов, но со стороны кажется логичным только одно объяснение – не дать «Кривбассу» возможность реализовать свои шансы и пробиться в еврокубки.

Любопытно и другое. Как минимум формально наиболее явным выгодоприобретателем от потенциальных проблем «Кривбасса» выглядит «Полесье», которое сейчас идет четвертым в турнирной таблице, но опережает криворожан только на три очка, однако имеет и на два проведенных матчах больше. То есть, по потерянным «Кривбасс» опережает житомирских «волков», и те, вроде бы как, крайне заинтересованы в любых осечках оппонента.

facebook.com/fckryvbas

Но здесь, помимо того, что подобная работа, если представить все-таки, что ее ведут со стороны «Полесья», выглядит уж очень топорно, существует еще один важнейший нюанс. О нем мы уже упоминали в начале материала – это вопрос о победителе Кубка Украины. В настоящий момент «Полесье», равно как и перволиговая «Буковина», хотя ее шансы на триумф все-таки выглядят весьма иллюзорными, продолжает бороться за престижный трофей. В полуфинале Кубка житомиряне сыграют с «Шахтером», а в случае выхода в финал померяются силами с победителем пары «Буковина» – «Динамо».

Учитывая великолепную статистику личных встреч с «горняками» (в новейшей истории речь идет о 3 победах при 1 ничьей в 4 поединках, сыгранных в рамках УПЛ), а также едва ли не паническую боязнь соперничества с «Полесьем» у Марино Пушича, который в последний раз даже обиженно убежал с поля, не пожав руки своему оппоненту, шансы «волков» в домашнем матче пройти пока еще действующего чемпиона страны выглядят вполне реальными. По крайней мере, для экспертов «Шахтер» уж точно не видится большим фаворитом предстоящего полуфинала.

Да и «Динамо» «Полесье» уже обыгрывало (в прошлом сезоне со счетом 3:2 в Житомире), так что задача выиграть Кубок выглядит для «волков» вполне посильной, и вряд ли здесь стоит прибегать к каким-то «уловкам» и «играм разума» против соперников по УПЛ, если задачу по выходу в еврокубки можно решить напрямую через два матча. К тому же, там на кону еще и трофей, не говоря о возможности доказать амбиции на всю страну, обыграв сперва одного, а затем и другого отечественного гранда.

Но это мы говорим все-таки о чисто спортивных и объективных факторах. А вообще украинский футбол – вещь настолько глубоко кулуарная, что научиться разбираться и понимать абсолютно все ее хитросплетения и ходы порой для любого аналитика, эксперта и болельщика куда сложнее, чем давать оценку тактической и кадровой работе команд непосредственно на футбольном поле. Вот и сейчас мы, вероятно, наблюдаем, выражаясь шахматной терминологией, попытку провести такой себе сеанс одновременной игры на двух досках… И не просто игры, а большой игры, ведь на кону – потенциальные призовые от УЕФА за еврокубки.