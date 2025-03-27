Источник: Вернидуб и Кривбасс определились с будущим
Тренер готов подписать новый контракт
По информации журналиста Виктора Вацко, наставник Кривбасса Юрий Вернидуб в скором времени должен продлить контракт с клубом.
Договор опытного тренера завершается по итогам нынешнего сезона, а ранее сообщалось, что Вернидуб может покинуть команду из-за финансовых проблем.
Сообщается, что клуб действительно не выплатил премиальные за последние 4-5 матчей, однако зарплату за февраль должен закрыть в ближайшие дни.
У Вернидуба существует договоренность с президентом клуба Константином Караманицом о том, что тренер может уйти из команды в любой момент, если предупредит об этом заранее.
Однако сейчас Вернидуб готов продлить договор, о чем есть договоренность.
Команда идет на 5-й позиции УПЛ.
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