Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
«Кривбасс» в ближайшее время могут ожидать серьезные кадровые проблемы
В ближайшее время криворожский «Кривбасс» могут покинуть все иностранные футболисты, сообщает «Футбол Украины».
По информации источника, после последней террористической атаки россии на город легионеры попросили руководство перевезти команду в более безопасное место, однако получили отказ. В ответ на это игроки установили боссам клуба жесткий ультиматум: либо их требование будет выполнено, либо они покинут команду.
Сейчас на контракте с «Кривбассом» находятся 12 футболистов-иностранцев.
После 21 тура «Кривбасс» занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 35 очков.
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