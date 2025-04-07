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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 21:18 |
737
1

Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум

«Кривбасс» в ближайшее время могут ожидать серьезные кадровые проблемы

07 апреля 2025, 21:18 |
737
1
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
ФК Кривбасс

В ближайшее время криворожский «Кривбасс» могут покинуть все иностранные футболисты, сообщает «Футбол Украины».

По информации источника, после последней террористической атаки россии на город легионеры попросили руководство перевезти команду в более безопасное место, однако получили отказ. В ответ на это игроки установили боссам клуба жесткий ультиматум: либо их требование будет выполнено, либо они покинут команду.

Сейчас на контракте с «Кривбассом» находятся 12 футболистов-иностранцев.

После 21 тура «Кривбасс» занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 35 очков.

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Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: YouTube
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Комментарии 1
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serhiy
Я думаю,на них анекс 7 не діє )
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