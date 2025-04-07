Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум

В ближайшее время криворожский «Кривбасс» могут покинуть все иностранные футболисты, сообщает «Футбол Украины».

По информации источника, после последней террористической атаки россии на город легионеры попросили руководство перевезти команду в более безопасное место, однако получили отказ. В ответ на это игроки установили боссам клуба жесткий ультиматум: либо их требование будет выполнено, либо они покинут команду.

Сейчас на контракте с «Кривбассом» находятся 12 футболистов-иностранцев.

После 21 тура «Кривбасс» занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 35 очков.