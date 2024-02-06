Названы зарплаты в клубах УПЛ, претендующих на еврокубки

Известный украинский журналист Игорь Цыганык назвал примерный размер средней зарплаты футболистов клубов УПЛ, которые претендуют на высокие места в турнирной таблице:

«Цены на внутреннем рынке на украинских футболистов очень завышены. Футболисты просят большие деньги, потому что понимают, что выхода у клубов нет.

У нас сейчас средняя зарплата в клубах – около 15 тысяч долларов, 15 тысяч евро. Это в тех клубах, которые претендуют на то, чтобы быть среди лидеров. «Динамо», «Шахтер» в этот список не берем. «Днепр-1», «Полесье», «Кривбасс», сейчас и «Металлист 1925» предлагают игрокам очень неплохие деньги. Я сомневаюсь, что Юрченко или Гармаш поехали на маленькие деньги».

Ранее Игорь Цыганык сообщал, что полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько близок к переходу в «Днепр-1» на правах аренды.