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Венеция
12.04.2025 16:00 – FT 1 : 0
Монца
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Италия
12 апреля 2025, 20:58 |
167
0

Чем ответит Наполи? Интер забил три гола и идет к титулу

Интер на своем поле обыграл Кальяри

12 апреля 2025, 20:58 |
167
0
Чем ответит Наполи? Интер забил три гола и идет к титулу
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер в матче чемпионата Италии на своем поле обыграл Кальяри со счетом 3:1 и теперь может готовиться к ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против Баварии.

В Серии A миланская команда набрала 71 пункт и опережает Наполи на шесть очков при игре в запасе для неаполитанцев. Наполи в понедельник сыграет с Эмполи.

В матче двух аутсайдеров Венеция обыграла Монцу и еще сохраняет шансы на выживание.

Чемпионат Италии. 32-й тур

Интер – Кальяри 3:1
Голы: Арнаутович, 13, Лаутаро, 26, Биссек, 56 – Пикколи, 48

Венеция – Монца 1:0
Гол: Филиа, 72

Турнирная таблица

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Интер Милан Монца Венеция Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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