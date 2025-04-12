Чем ответит Наполи? Интер забил три гола и идет к титулу
Интер на своем поле обыграл Кальяри
Интер в матче чемпионата Италии на своем поле обыграл Кальяри со счетом 3:1 и теперь может готовиться к ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против Баварии.
В Серии A миланская команда набрала 71 пункт и опережает Наполи на шесть очков при игре в запасе для неаполитанцев. Наполи в понедельник сыграет с Эмполи.
В матче двух аутсайдеров Венеция обыграла Монцу и еще сохраняет шансы на выживание.
Чемпионат Италии. 32-й тур
Интер – Кальяри 3:1
Голы: Арнаутович, 13, Лаутаро, 26, Биссек, 56 – Пикколи, 48
Венеция – Монца 1:0
Гол: Филиа, 72
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