Чем ответит Наполи? Интер забил три гола и идет к титулу

Интер в матче чемпионата Италии на своем поле обыграл Кальяри со счетом 3:1 и теперь может готовиться к ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против Баварии.

В Серии A миланская команда набрала 71 пункт и опережает Наполи на шесть очков при игре в запасе для неаполитанцев. Наполи в понедельник сыграет с Эмполи.

В матче двух аутсайдеров Венеция обыграла Монцу и еще сохраняет шансы на выживание.

Чемпионат Италии. 32-й тур

Интер – Кальяри 3:1

Голы: Арнаутович, 13, Лаутаро, 26, Биссек, 56 – Пикколи, 48

Венеция – Монца 1:0

Гол: Филиа, 72

Турнирная таблица