Италия13 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 03:48
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Интер – Кальяри – 3:1. Разобрались легко. Видео голов и обзор матча
Миланский клуб уверенно победил соперника
13 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 03:48
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12 апреля состоялись матчи 32-го тура Серии А.
«Интер» одержал победу над „Кальяри“ со счетом 3:1. Подопечные Симоне Индзаги подойдут к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов в хорошем настроении.
В первом тайме забивали Арнаутович и Мартинес, а во втором на гол «интериста» Биссека ответил Пиколли.
«Венеция» одержала победу над „Монцей“ в битве аутсайдеров.
Чемпионат Италии. 32-й тур
Интер – Кальяри 3:1
Голы: Арнаутович, 13, Лаутаро, 26, Биссек, 56 - Пикколи, 48
Венеция – Монца 1:0
Гол: Филия, 72
События матча
90’ +6
Даниэль Фила (Венеция) получает красную карточку.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Фила (Венеция).
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