Интер – Кальяри – 3:1. Разобрались легко. Видео голов и обзор матча

12 апреля состоялись матчи 32-го тура Серии А.

«Интер» одержал победу над „Кальяри“ со счетом 3:1. Подопечные Симоне Индзаги подойдут к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов в хорошем настроении.

В первом тайме забивали Арнаутович и Мартинес, а во втором на гол «интериста» Биссека ответил Пиколли.

«Венеция» одержала победу над „Монцей“ в битве аутсайдеров.

Чемпионат Италии. 32-й тур

Интер – Кальяри 3:1

Голы: Арнаутович, 13, Лаутаро, 26, Биссек, 56 - Пикколи, 48

Венеция – Монца 1:0

Гол: Филия, 72