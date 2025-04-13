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Чемпионат Италии
Венеция
12.04.2025 16:00 – FT 1 : 0
Монца
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Италия
13 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 03:48
13
0

Интер – Кальяри – 3:1. Разобрались легко. Видео голов и обзор матча

Миланский клуб уверенно победил соперника

13 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 03:48
13
0
Интер – Кальяри – 3:1. Разобрались легко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля состоялись матчи 32-го тура Серии А.

«Интер» одержал победу над „Кальяри“ со счетом 3:1. Подопечные Симоне Индзаги подойдут к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов в хорошем настроении.

В первом тайме забивали Арнаутович и Мартинес, а во втором на гол «интериста» Биссека ответил Пиколли.

«Венеция» одержала победу над „Монцей“ в битве аутсайдеров.

Чемпионат Италии. 32-й тур

Интер – Кальяри 3:1

Голы: Арнаутович, 13, Лаутаро, 26, Биссек, 56 - Пикколи, 48

Венеция – Монца 1:0

Гол: Филия, 72

События матча

90’ +6
Даниэль Фила (Венеция) получает красную карточку.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Фила (Венеция).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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