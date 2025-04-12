Ярмолюк не застал Зинченко на поле. Брентфорд шокировал Арсенал

В субботу, 12 апреля, прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Брентфорд».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Поединок завершился вничью 1:1

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Открыл счет в матче Томас Партей на 61-й минуте, а сравнял Йоан Висса на 74-й. Больше голов команды не забивали, «Брентфорд» неожиданно вырвал одно очко на «Эмирейтс».

Украинец Александр Зинченко сегодня вышел в стартовом составе и сыграл на позиции полузащитника, проведя на поле 62 минуты. С Егором Ярмолюком тот на поле не пересекся, ведь хавбек «Брентфорда» вышел на замену на 69-й.

«Арсенал» остался на втором месте в АПЛ с 63 очками в активе, «Брентфорд» идет 11-м с 43 баллами.

АПЛ. 32-й тур, 12 апреля.

Арсенал – Брентфорд – 1:1

Голы: Партей, 61 - Висса, 74.

Арсенал: Райя, Тирни (Льюис-Скелли, 62), Парти Тимбер, 69), Кивер, Салиба, Зинченко (Эдегор, 62), Райс (Мерино, 75), Жоржиньо, Нванери (Сака, 63), Мартинелли, Троссард.

Брентфорд: Флеккен, Кристоффер Айер (Кайоде, 69), ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Дамсгор (Йенсен, 80), Мбемо, Янельт (Ярмолюк, 69), Нергор (Густаво Нунес, 90+1), Шаде, Виссa.

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