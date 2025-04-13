Арсенал – Брентфорд – 1:1. Плюс для Ливерпуля. Видео голов и обзор матча
«Канониры», скорее всего, бросят все силы на Лигу чемпионов
12 апреля в Лондоне на стадионе «Эмиретс» состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Брентфордом».
Хозяева поля не смогли выиграть матч и приблизили «Ливерпуль» к чемпионству.
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Игроки «Арсенала» владели инициативой на протяжении всего матча, однако гости хорошо проявили себя в защите. В первом тайме была зафиксирована нулевая ничья.
Во втором тайме команды обменялись голами. За лондонцев забил Томас Партей, а у гостей отличился Йоан Висса.
Подопечные Микеля Артеты нанесли 14 ударов по воротам «Брентфорда», но лишь три из них были в створ.
АПЛ. 32-й тур, 12 апреля.
Арсенал - Брентфорд - 1:1
Голы: Партей, 61 - Висса, 74.
Арсенал: Райя, Тирни (Льюис-Скелли, 62), Партей (Тимбер, 69), Кивер, ВСалиба, Зинченко (Эдегор, 62), Райс (Мерино, 75), Жоржиньо, Нванер (Сака, 63), Мартинелли, Троссард.
Брентфорд: Флеккен, Айер (Кайоде, 69), ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Дамсгор (Йенсен, 80), Мбемо, ВЯнельт (Ярмолюк, 69), Нергор (Густаво Нунес, 90+1), Шаде, Йоан Висса.
Видео голов и обзор матча
События матча
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