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Чемпионат Англии
Арсенал
12.04.2025 19:30 – FT 1 : 1
Брентфорд
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Англия
13 апреля 2025, 01:15 |
36
0

Арсенал – Брентфорд – 1:1. Плюс для Ливерпуля. Видео голов и обзор матча

«Канониры», скорее всего, бросят все силы на Лигу чемпионов

13 апреля 2025, 01:15 |
36
0
Арсенал – Брентфорд – 1:1. Плюс для Ливерпуля. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля в Лондоне на стадионе «Эмиретс» состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Брентфордом».

Хозяева поля не смогли выиграть матч и приблизили «Ливерпуль» к чемпионству.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игроки «Арсенала» владели инициативой на протяжении всего матча, однако гости хорошо проявили себя в защите. В первом тайме была зафиксирована нулевая ничья.

Во втором тайме команды обменялись голами. За лондонцев забил Томас Партей, а у гостей отличился Йоан Висса.

Подопечные Микеля Артеты нанесли 14 ударов по воротам «Брентфорда», но лишь три из них были в створ.

АПЛ. 32-й тур, 12 апреля.

Арсенал - Брентфорд - 1:1

Голы: Партей, 61 - Висса, 74.

Арсенал: Райя, Тирни (Льюис-Скелли, 62), Партей (Тимбер, 69), Кивер, ВСалиба, Зинченко (Эдегор, 62), Райс (Мерино, 75), Жоржиньо, Нванер (Сака, 63), Мартинелли, Троссард.

Брентфорд: Флеккен, Айер (Кайоде, 69), ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Дамсгор (Йенсен, 80), Мбемо, ВЯнельт (Ярмолюк, 69), Нергор (Густаво Нунес, 90+1), Шаде, Йоан Висса.

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Тейе (Арсенал).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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