Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
12.04.2025 19:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 апреля 2025, 21:40 |
63
0

Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 12 апреля в 19:30 по Киеву

11 апреля 2025, 21:40 |
63
0
Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

В субботу, 12 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Арсенал – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко смотреть онлайн Брентфорд Арсенал - Брентфорд Егор Ярмолюк
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Футбол | 11 апреля 2025, 03:50 6
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины

Георгия Судакова очень хочет Наполи

День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 11 апреля 2025, 06:23 3
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой

Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 11.04.2025, 21:11
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Марлон Гомес в ударе. Шахтер уверенно победил ЛНЗ
Футбол | 11.04.2025, 17:31
Марлон Гомес в ударе. Шахтер уверенно победил ЛНЗ
Марлон Гомес в ударе. Шахтер уверенно победил ЛНЗ
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Футбол | 11.04.2025, 12:19
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
11.04.2025, 07:42 4
Бокс
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
10.04.2025, 08:18 3
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 8
Бокс
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
10.04.2025, 01:15 4
Футбол
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 5
Футбол
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
11.04.2025, 13:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем