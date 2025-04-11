В субботу, 12 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Арсенал» – «Брентфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Арсенал

«Арсенал» после трех матчей без побед обыграл «Челси» (1:0) и Фулхем (2:1). Однако в предыдущем туре команда Микеля Артеты снова потеряла очки, сыграв вничью 1:1 с «Эвертоном». Отставание от «Ливерпуля» сократилось благодаря поражению лидера от «Фулхэма» (2:3), но все равно составляет 11 баллов. Отыграть такую разницу за 7 туров достаточно проблематично. К поединку с «Брентфордом» «канониры» подходят в отличном настроении. Команда в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на своем поле обыграла мадридский «Реал» со счетом 3:0 и сделала серьезную заявку на выход в следующую стадию турнира.

Брентфорд

«Брентфорд» не радует своих болельщиков стабильностью результатов. После ничьи с «Эвертоном» (1:1) и поражения от «Астон Виллы» (0:1), команда обыграла «Бормнут» (2:1). А затем последовало поражение от «Ньюкасла» (1:2) и ничья с «Челси» (0:0). «Брентфорд» набрал 42 очка и в турнирной таблице АПЛ занимает 12 место. Из последних пяти матчей на чужом поле «Брентфорд» выиграл четыре. Серию прервало поражение от «Ньюкасла».

Личные встречи

В поединке первого круга «Арсенал» одержал победу со счетом 3:1. Из последних пяти очных матчей «канониры» выиграли четыре. Одна встреча закончилась вничью.

«Арсенал» – «Брентфорд»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Арсенал» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Брентфорда» в гостях составляет 1,4 гола за матч.

Возможные составы

«Арсенал»»: Рая, Льюис-Скелли, Кивер, Салиба, Тимбер, Эдегор, Парти, Райс, Троссар, Мерино, Мартинелли.

«Брентфорд»: Флеккен, Айер, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Нергор, Ярмолюк, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.

Прогноз

Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,75.