Де Брюйне все еще топ. Ман Сити забил 5 голов, проигрывая 0:2

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии обыграл Кристал Пэлас со счетом 5:2, хотя уже на 21-й минуте лондонская команда вела в два гола.

Камбэк начал Кевин де Брюйне, который оформил гол и результативную передачу. Недавно игрок объявил о решении покинуть команду по итогам нынешнего сезона.

Отметим очередную, уже седьмую в карьере АПЛ, результативную передачу вратаря Эдерсона.

Манчестер Сити набирает 55 очков и до матчей конкурентов поднимается на 4-е место.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Манчестер Сити – Кристал Пэлас 5:2

Голы: де Брюйне, 33, Мармуш, 36, Ковачич, 47, Макати, 56, О'Райлли, 79 – Езе, 8, Ричардс, 21