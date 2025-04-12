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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
12.04.2025 14:30 – FT 5 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
12 апреля 2025, 16:39 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:47
864
0

Де Брюйне все еще топ. Ман Сити забил 5 голов, проигрывая 0:2

У Кевина гол и ассист

12 апреля 2025, 16:39 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:47
864
0
Де Брюйне все еще топ. Ман Сити забил 5 голов, проигрывая 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии обыграл Кристал Пэлас со счетом 5:2, хотя уже на 21-й минуте лондонская команда вела в два гола.

Камбэк начал Кевин де Брюйне, который оформил гол и результативную передачу. Недавно игрок объявил о решении покинуть команду по итогам нынешнего сезона.

Отметим очередную, уже седьмую в карьере АПЛ, результативную передачу вратаря Эдерсона.

Манчестер Сити набирает 55 очков и до матчей конкурентов поднимается на 4-е место.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Манчестер Сити – Кристал Пэлас 5:2
Голы: де Брюйне, 33, Мармуш, 36, Ковачич, 47, Макати, 56, О'Райлли, 79 – Езе, 8, Ричардс, 21

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Манчестер Сити Кристал Пэлас Эдерсон Кевин де Брюйне Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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