Де Брюйне все еще топ. Ман Сити забил 5 голов, проигрывая 0:2
У Кевина гол и ассист
Манчестер Сити в матче чемпионата Англии обыграл Кристал Пэлас со счетом 5:2, хотя уже на 21-й минуте лондонская команда вела в два гола.
Камбэк начал Кевин де Брюйне, который оформил гол и результативную передачу. Недавно игрок объявил о решении покинуть команду по итогам нынешнего сезона.
Отметим очередную, уже седьмую в карьере АПЛ, результативную передачу вратаря Эдерсона.
Манчестер Сити набирает 55 очков и до матчей конкурентов поднимается на 4-е место.
Чемпионат Англии. 32-й тур
Манчестер Сити – Кристал Пэлас 5:2
Голы: де Брюйне, 33, Мармуш, 36, Ковачич, 47, Макати, 56, О'Райлли, 79 – Езе, 8, Ричардс, 21
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