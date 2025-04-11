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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
12.04.2025 14:30 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 апреля 2025, 21:18 | Обновлено 11 апреля 2025, 21:19
57
0

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 12 апреля в 14:30 по Киеву

11 апреля 2025, 21:18 | Обновлено 11 апреля 2025, 21:19
57
0
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 12 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Кристал Пэлас
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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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