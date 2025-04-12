В субботу, 12 апреля, прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева, проигрывая 0:2, совершили эффектный камбэк, забив пять голов в ответ.

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Чемпионат Англии. 32-й тур

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:2

Голы: де Брюйне, 33, Мармуш, 36, Ковачич, 47, Макати, 56, О'Райлли, 79 -- Эзе, 8, Ричардс, 21

Видеообзор матча