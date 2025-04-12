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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
12.04.2025 14:30 – FT 5 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
12 апреля 2025, 19:06 |
398
0

Ман Сити – Кристал Пэлас – 5:2. Невероятный камбэк. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ

12 апреля 2025, 19:06 |
398
0
Ман Сити – Кристал Пэлас – 5:2. Невероятный камбэк. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Кристал Пэла

В субботу, 12 апреля, прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева, проигрывая 0:2, совершили эффектный камбэк, забив пять голов в ответ.

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Чемпионат Англии. 32-й тур

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:2

Голы: де Брюйне, 33, Мармуш, 36, Ковачич, 47, Макати, 56, О'Райлли, 79 -- Эзе, 8, Ричардс, 21

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Нико О’Райли (Манчестер Сити).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Манчестер Сити).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Ричардс (Кристал Пэлас).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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