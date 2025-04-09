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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
12.04.2025 14:30 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
09 апреля 2025, 22:53 |
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Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 12 апреля в 14:30 по Киеву

09 апреля 2025, 22:53 |
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Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» в этом сезоне явно не хватает стабильности. После поражения от «Ноттингем Форест» (0:1), подопечные Пепа Гвардиолы сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2). Затем последовала победа над «Лестером» (2:0). В предыдущем туре «Манчестер Сити» провел принципиальный матч с «Манчестер Юнайтед». Игра закончилась вничью 0:0, что вызвало недовольство болельщиков обеих команд. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает шестое место. В следующем сезоне Англию в Лиге чемпионов будут представлять пять команд. От «Ньюкасла», который идет в зоне ЛЧ, «Манчестер Сити» отстает всего на одно очко.

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» улучшил свое турнирное положение благодаря беспроигрышной серии. Команда обыграла «Фулхэм» (2:0), «Астон Виллу» (4:1) и «Ипсвич Таун» (1:0), а также сыграла вничью с «Саутгемптоном» (1:1). В предыдущем туре «Кристал Пэлас» одержал победу над «Брайтоном» со счетом 2:1. В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 11 место. Команда неплохо играет в гостях и на чужом поле набрала больше очков, чем на своем стадионе.

Личные встречи

Матч первого круга закончился со счетом 2:2. Из последних пяти встреч «Манчестер Сити» выиграл три. Еще один поединок также закончился вничью.

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,13 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» в гостях составляет 1,43 гола за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Ковачич, де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Мармуш.
  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Лерма, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Камада, Уортон, Матета.

Прогноз

«Манчестер Сити» потерял Эрлинга Холанда, но в команде есть и другие игроки атаки. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
12 апреля 2025 -
14:30
Кристал Пэлас
Забьют обе команды 1,66 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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