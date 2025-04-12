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Премьер-лига
Рух Львов
12.04.2025 15:30 – FT 1 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 17:28 | Обновлено 12 апреля 2025, 18:52
1499
13

Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую

Дебютный гол Фаала помог «Руху» отобрать очки у «горожан»

12 апреля 2025, 17:28 | Обновлено 12 апреля 2025, 18:52
1499
13
Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
УПЛ

Кто бы мог подумать, что именно «Рух» окажется неудобным соперником для «Александрии»? Так получилось, что ничья между ними стала уже восьмой из десяти встреч. Как бы то ни было, но обе команды выходили на этот поединок с максимально боевым настроением. Пономарев оставил победный состав неизменным, который в понедельник обыграл «Колос», в то время как Ротаню пришлось менять двух лидеров: вместо дисквалифицированного Калюжного и травмированного Филиппова с первых минут во Львове вышли Ващенко и Ковалец.

Именно капитану команды «горожан», при отсутствии номинальных центрфорвардов, приходилось исполнять роль «ложной девятки». Начало встречи обе команды начали осторожно, без особой опасности. К тому же к более скучному первому тайму добавилась травма лидера «Александрии» Безерры, которого уже в первые двадцать минут пришлось менять.

Уже ближе к экватору первого тайма, гости начали просыпаться, однако удары Шепелева и Шабанова можно записать в пристрелочные. Однако уже вскоре Шепелев имел прекрасную возможность открывать счет, но его удар парировал Ледвий. Также головой пробивал Ковалец – неточно. Львовяне отвечали навесами в штрафную, однако там кипер «горожан» ликвидировал потенциальные угрозы. Казалось, что на перерыв команды пойдут при равном счете, но забила «Александрия». Ващенко протянул мяч по центру, и пробил по воротам – его удар был заблокирован, однако продолжилась атака вторым темпом, во время которой Мартынюк отпасовал на Мишнева, который с места положил мяч в левый угол ворот. Получить гол в раздевалку «Рух» точно не планировал.

Второй тайм уже активнее начали хозяева, однако «Александрия» могла удваивать счет: Ковалец неплохо пробивал из-под защитника в ближний угол, однако «сфера» просвистела рядом со стойкой. И здесь сработали замены Виталия Пономарева. После навеса в штрафную, Карабин выиграл второй этаж, а Фаал, вышедший на замену, оторвался от Кампуша, и первым касанием отправил мяч в ворота. 1:1. Для гамбийского форварда этот забитый мяч стал одновременно дебютным в УПЛ, и в футболке львовского клуба.

В заключительной части матч больше запомнился большим количеством борьбы, но без опасных моментов. «Рух» неплохо подходил к чужим воротам, но там надежно играла оборона «горожан». Зато Александрия имела хороший шанс выходить вперед, однако Ледвий парировал удар Смирного в упор.

В итоге «Рух» и «Александрия» поделили очки, что стало уже восьмой раз в истории противостояний коллективов.

Наши оценки:

«Рух» (замены): Рунич – 6,0, Пидгурский – 6,0, Фаал – 6,5, Притула – 6,0, Рябов – 5,5

«Александрия» (замены): Джевани – 6,0, Беляев – 6,0, Смирный – 6,0, Козак – 6,0, Шостак – 5,5

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

«Рух» – «Александрия» – 1:1

Голы: Фаал, 66 – Мишнёв, 43

Предупреждения: Эдсон Фернандо, 64 – Кампуш, 49, Шостак, 83, Мартынюк, 85

«Рух»: Ледвий – Лях, Дидык, Слюбик, Роман – Слюсар (Пидгурский, 57), Эдсон Фернандо (Рябов, 71), Пастух (Притула, 65) – Алмазбеков (Рунич, 46), Карабин, Климчук (Фаал, 64)

«Олександрія»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мишнёв (Смирный, 62), Ващенко (Шостак, 74), Шепелев (Козак, 74) – Цара (Беляев, 62), Безерра (Джевани, 18), Ковалец

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

Удары (в створ): 4 (2) – 8 (4)

Угловые: 2 – 3

Оффсайды: 1 – 1

РУХ – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия Рух - Александрия отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 13
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🔱Avtoigor🔱
Ротань ругається на арбітрів, я його розумію і співчуваю, але він ще не бачив цирк від арбітрів Динамо Кривбас
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+9
🔱Avtoigor🔱
В двох матчах лідерів чемпіонату арбітри не судять, а чудять. Савпадєніє?!?
Кабінетні щурі роблять все для кротовні
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+8
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Remark
Тепер у ШД з'явилися шанси на друге місце
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+7
Airwolf77
Да, теперь у Шахтера может появиться шанс побороться за 2 место
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+6
Олег Мандрівник
Подарочек Шахте. Борьба за 2 место в этом сезоне обостряется
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+6
Burevestnik
все йде до того, шо Сашки можуть прсрти (чи обсрти) серебро,
а ШД його підхватять
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+4
Remark
Дуже погано
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+4
Микола Унгурян
ШД може зачепитись за друге, а ДК стало ближче до чемпіонства і буде прикольно якщо зможе гарантувати в очному протистоянні
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
fly
Хвороба всіх клібув-претендентів… Зоря, Кривбас, Олександрія… злякатися самих себе і маючи ідеальний календар як зараз у Олександрії щоб навіть за золото потягатися… в підсумку буде чудом якщо друге утримають
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0
sahka1981
Дуже добре)
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0
apepa
Похоже Александрия уже не чемпион. Болеем теперь за шахтер!!!
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-4
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