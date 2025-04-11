В субботу, 12 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» встретится с «Александрией». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 15:30.

В прошлом туре львовянам наконец-то удалось одержать долгожданную победу над «Колосом», что позволило команде Пономарева существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице. «Александрия» продолжает бороться за золотые медали и доказала это минимальной победой над одним из лидеров УПЛ «Кривбассом».

Интересно, что «Рух» – одна из немногих команд чемпионата, которой удалось отобрать очки у «горожан». Поэтому, конечно, команда Ротаня будет стремиться вернуть долг и взять 3 очка в очередной встрече.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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