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Премьер-лига
Рух Львов
12.04.2025 15:30 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 21:29 | Обновлено 11 апреля 2025, 21:30
12
0

Рух – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

11 апреля 2025, 21:29 | Обновлено 11 апреля 2025, 21:30
12
0
Рух – Александрия. Текстовая трансляция матча
Фк Александрия

В субботу, 12 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» встретится с «Александрией». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 15:30.

В прошлом туре львовянам наконец-то удалось одержать долгожданную победу над «Колосом», что позволило команде Пономарева существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице. «Александрия» продолжает бороться за золотые медали и доказала это минимальной победой над одним из лидеров УПЛ «Кривбассом».

Интересно, что «Рух» – одна из немногих команд чемпионата, которой удалось отобрать очки у «горожан». Поэтому, конечно, команда Ротаня будет стремиться вернуть долг и взять 3 очка в очередной встрече.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
12 апреля 2025 -
15:30
Александрия
Победа Александрии 2.15 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Рух Львов Украинская Премьер-лига Александрия Рух - Александрия Виталий Пономарев Руслан Ротань текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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