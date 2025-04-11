В субботу, 12 апреля, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют львовский «Рух» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Александр Афанасьев из Харькова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Рух



Никто не знает, что буде со львовским «Рухом» в следующем сезоне, поэтому сейчас задача у команды Виталия Пономарева достаточно просто сформулирована – доиграть сезон в состоянии «как есть», избежав при этом зоны вылета и переходных матчей. А дальше – будет видно. И на данном этапе «желто-черные» себя достаточно комфортно ощущают на этом пути.

В этом «Руху» очень помогают победы над командами, которые расположены ниже его в турнирной таблице. Например, «Ингульцом» и «Колосом» (1:0). И не столь важно при этом, что речь идет о минимальных победах, а команда и вовсе забивала больше одного гола за игру в последний раз еще в предпоследний день лета прошлого года. Хотя, действительно, звучит это очень неубедительно в контексте вызовов конца сезона.

Два гола за семь матчей второй части кампании – этого критически мало. С другой стороны, если «Рух» и забивает, что случается крайне редко, то гарантированно побеждает. Соперникам на заметку. А впереди у львовян оппоненты будут очень серьезные. Тут и дерби против «Карпат», и «Кривбасс», и «Шахтер», и преследователи по типу «Черноморца» с «Левым Берегом», и для всех неприятный «Верес». В целом, команда Пономарева молодец, что уже набрала 29 очков и на восемь баллов отдалилась от зоны переходных матчей – не каждый клуб может себя настолько уверенно чувствовать на данном этапе. Еще и ЛНЗ накануне проиграл «Шахтеру», поэтому ниже по итогам тура «Рух» уже не опустится.

Александрия



Между «Рухом» и «Александрией» уже состоялось немало встреч. Но есть один очень интересный момент – не каждая команда УПЛ может похвастаться, что ее никогда в чемпионате не обыгрывали «полиграфы». И ведь правда, «любимый» исход дуэлей для этих коллективов – ничья. Которая в текущей ситуации вообще никоим образом не устраивает команду Руслана Ротаня.

Есть ли у «Александрии» перспективы догнать «Динамо», которое все еще опережает ее на четыре очка? Во всяком случае, «полиграфы» будут знать результат (если обойдется без тревог в Кривом Роге) игры прямых конкурентом. Про «Шахтер» они и так знают – «горняки» подобрались на три очка вновь, и на следующей неделе планируют добыть еще три очка против того же «Кривбасса», и тогда обстановка накалится.

Но это лишь в том случае, если «Александрия» потеряет очки в предстоящей игре. Есть ли к этому предпосылки? Единственная команда, которая выиграла в последних четырех турах УПЛ (лучшая серия в чемпионате) – сейчас возглавляется Русланом Ротанем, что уже говорит о многом. А еще о многом говорит стиль «полиграфов», в котором они добиваются успехов – все акценты направлены на максимальный результат, иногда даже в ущерб качеству зрелища. Вот только как будет себя чувствовать эта команда без дисквалифицированного Ивана Калюжного? Не подобьет ли ротация в самый неприятный момент?

История встреч



Футбольные пути «Руха» и «Александрии» ранее пересекались 9 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству ничьих – 7 игр завершились с таким исходом, и еще по разу выиграла каждая из команд. Разница голов – 6:6. Крупнейшая и единственная победа «Руха» – 2:1 (2021), крупнейшая и единственная победа «Александрии» – 1:0 (2023). Команды последний раз играли между собой в октябре прошлого года, когда на «Нике» голы Александра Филиппова и Игоря Краснопира с пенальти обусловили ничью (1:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний Александра Афанасьева из Харькова, который на своем счету имеет уже 16 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Нижник и Тарас Чопилко, а резервным арбитром отработает Людмила Тельбух. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Михаилом Райдой и Александром Каленовым. У Афанасьева есть опыт проведения матчей с участием «Руха» – 4 победы, 1 ничья и 2 поражения, тогда как с «Александрией» он пересекался 1 раз – 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Рух»: Ледвий – Лях, Дидык, Слюбик, Роман – Пастух, Горин, Эдсон – Климчук, Фаал, Карабин.

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Шепелев, Смирный, Мишнев – Цара, Филиппов, Безерра.

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