В 15:30 начался матч чемпионата Украины между Рухом и Александрией.

Рух в турнирной таблице идет на 9-й позиции с 29 пунктами, а вот Александрия находится на второй позиции в четырех пунктах позади лидера Динамо.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 24-й тур

Рух – Александрия 1:1

Голы: Фаал, 66 – Мишнев, 44