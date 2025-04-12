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Премьер-лига
Рух Львов
12.04.2025 15:30 – 90+ 1 : 1
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 16:25 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:10
414
0

Рух – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

12 апреля 2025, 16:25 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:10
414
0
Рух – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Александрия

В 15:30 начался матч чемпионата Украины между Рухом и Александрией.

Рух в турнирной таблице идет на 9-й позиции с 29 пунктами, а вот Александрия находится на второй позиции в четырех пунктах позади лидера Динамо.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 24-й тур

Рух – Александрия 1:1
Голы: Фаал, 66 – Мишнев, 44

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Бабукар Фаал (Рух Львов).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Мишнёв (Александрия).
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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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