12.04.2025 15:30 – 90’+ 1 : 1
Украина. Премьер лига12 апреля 2025, 16:25 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:10
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Рух – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
12 апреля 2025, 16:25 | Обновлено 12 апреля 2025, 17:10
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В 15:30 начался матч чемпионата Украины между Рухом и Александрией.
Рух в турнирной таблице идет на 9-й позиции с 29 пунктами, а вот Александрия находится на второй позиции в четырех пунктах позади лидера Динамо.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 24-й тур
Рух – Александрия 1:1
Голы: Фаал, 66 – Мишнев, 44
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Бабукар Фаал (Рух Львов).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Мишнёв (Александрия).
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