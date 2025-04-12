Бавария близка к титулу. Байер сделал конкуренту подарок

Байер в матче чемпионата Германии не сумел обыграть Унион – 0:0, сделав еще один подарок Баварии. Если в прошлом туре Байер выиграл, забив в компенсированное время, то теперь добыть три очка не сумел.

Байер отстает от Баварии на 5 очков, но вечером мюнхенцы сыграют с Боруссией Дортмунд и могут увеличить отрыв до 8 пунктов за пять матчей до конца.

Чемпионат Германии. 29-й тур

Байер – Унион 0:0

Боруссия Менхенгладбах – Фрайбург 1:2

Голы: Гюнтер, 14 (в свои ворота) - Остеохаге, 16, Манзамба, 90

Хоффенхайм – Майнц 2:0

Голы: Крамарич, 4, 32

Хольштайн – Санкт-Паули 1:2

Голы: Бернардссон, 21 - Синани, 34, Гешвилл, 90 (в свои ворота)

Бохум – Аугсбург 1:2

Голы: Хоффман, 60 – Эссенде, 16, Комур, 90

Турнирная таблица