Бавария близка к титулу. Байер сделал конкуренту подарок
Байер снова потерял очки
Байер в матче чемпионата Германии не сумел обыграть Унион – 0:0, сделав еще один подарок Баварии. Если в прошлом туре Байер выиграл, забив в компенсированное время, то теперь добыть три очка не сумел.
Байер отстает от Баварии на 5 очков, но вечером мюнхенцы сыграют с Боруссией Дортмунд и могут увеличить отрыв до 8 пунктов за пять матчей до конца.
Чемпионат Германии. 29-й тур
Байер – Унион 0:0
Боруссия Менхенгладбах – Фрайбург 1:2
Голы: Гюнтер, 14 (в свои ворота) - Остеохаге, 16, Манзамба, 90
Хоффенхайм – Майнц 2:0
Голы: Крамарич, 4, 32
Хольштайн – Санкт-Паули 1:2
Голы: Бернардссон, 21 - Синани, 34, Гешвилл, 90 (в свои ворота)
Бохум – Аугсбург 1:2
Голы: Хоффман, 60 – Эссенде, 16, Комур, 90
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