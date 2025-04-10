Беспощадная Барса, камбек ПСЖ, бронза Джелепа, Шахтеру интересен Яремчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 апреля.

1. Интриги не осталось. Барселона разгромила дортмундскую Боруссию

Каталонцы сделали уверенный шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

2. Принц Уильям огорчен. ПСЖ с шедеврами одолел Астон Виллу в Лиге чемпионов

На ответный поединок 1/4 финала парижане поедут с гандикапом в два мяча – 3:1

3А. Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ

Вечером 9 апреля состоялись четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов

3B. Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты четвертьфинального матча Лиги чемпионов

3С. ПСЖ – Астон Вилла – 3:1. Эффектный камбек Парижа. Видео голов и обзор матча

Поединок состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву

4. Бенфика без Трубина в полуфинале Кубка разгромила команду 4-го дивизиона

В первом полуфинальном матче Орлы отгрузили соперникам 5 мячей

5А. Андрей Джелеп завоевал бронзу на чемпионате Европы 2025 по борьбе

Оксана Ливач и Анастасия Алпеева вышли в финал в женской борьбе

5B. В шаге от позора. Украинские вольники завоевали первую медаль за два ЧЕ

Команда под руководством тренера Федоришина продолжает «удивлять»



6. Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов

Лео дважды поразил ворота Лос-Анджелеса в ответной игре Лиги чемпионов КОНКАКАФ

7А. Не реализовал четыре сетбола. Монфис покинул Мастерс в Монте-Карло

Гаэль мог перевести игру с Андреем Рублевым в третью партию, но не воспользовался шансом

7B. Чилийский криптонит. Сенсация дня: Джокович быстро вылетел из Монте-Карло

Новак в двух сетах проиграл Алехандро Табило в 1/16 финала турнира АТР 1000 в Монако

7C. Минус Джокович и Монфис. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

Карлос Алькарас и Каспер Рууд выиграли стартовые матчи, Александр Зверев вылетел

8. Трабзонспор и Шахтер заинтересованы в услугах форварда сборной Украины

Роман Яремчук может сменить клубную прописку после окончания сезона

9. В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение

Перехода сразу к серии пенальти не будет

10A. 7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине

Кто-то на таком уровне выступает в 40 лет, а кто-то – уже в 29…

10B. Как Макларен сделали все для победы Ферстаппена. Что это значит для титула

Анализ Гран-при Японии: гонка, стратегия и ключевые моменты, которые изменили все

10C. Томас Мюллер: успех, лицо и эпоха Баварии

Рассказываем о расставании немца с клубом его жизни