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10 апреля 2025, 07:35 |
736
0

Беспощадная Барса, камбек ПСЖ, бронза Джелепа, Шахтеру интересен Яремчук

Главные новости за 9 апреля на Sport.ua

10 апреля 2025, 07:35 |
736
0
Беспощадная Барса, камбек ПСЖ, бронза Джелепа, Шахтеру интересен Яремчук
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 апреля.

1. Интриги не осталось. Барселона разгромила дортмундскую Боруссию
Каталонцы сделали уверенный шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

2. Принц Уильям огорчен. ПСЖ с шедеврами одолел Астон Виллу в Лиге чемпионов
На ответный поединок 1/4 финала парижане поедут с гандикапом в два мяча – 3:1

3А. Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Вечером 9 апреля состоялись четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов

3B. Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты четвертьфинального матча Лиги чемпионов

3С. ПСЖ – Астон Вилла – 3:1. Эффектный камбек Парижа. Видео голов и обзор матча
Поединок состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву

4. Бенфика без Трубина в полуфинале Кубка разгромила команду 4-го дивизиона
В первом полуфинальном матче Орлы отгрузили соперникам 5 мячей

5А. Андрей Джелеп завоевал бронзу на чемпионате Европы 2025 по борьбе
Оксана Ливач и Анастасия Алпеева вышли в финал в женской борьбе

5B. В шаге от позора. Украинские вольники завоевали первую медаль за два ЧЕ
Команда под руководством тренера Федоришина продолжает «удивлять»

6. Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Лео дважды поразил ворота Лос-Анджелеса в ответной игре Лиги чемпионов КОНКАКАФ

7А. Не реализовал четыре сетбола. Монфис покинул Мастерс в Монте-Карло
Гаэль мог перевести игру с Андреем Рублевым в третью партию, но не воспользовался шансом

7B. Чилийский криптонит. Сенсация дня: Джокович быстро вылетел из Монте-Карло
Новак в двух сетах проиграл Алехандро Табило в 1/16 финала турнира АТР 1000 в Монако

7C. Минус Джокович и Монфис. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
Карлос Алькарас и Каспер Рууд выиграли стартовые матчи, Александр Зверев вылетел

8. Трабзонспор и Шахтер заинтересованы в услугах форварда сборной Украины
Роман Яремчук может сменить клубную прописку после окончания сезона

9. В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
Перехода сразу к серии пенальти не будет

10A. 7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Кто-то на таком уровне выступает в 40 лет, а кто-то – уже в 29…

10B. Как Макларен сделали все для победы Ферстаппена. Что это значит для титула
Анализ Гран-при Японии: гонка, стратегия и ключевые моменты, которые изменили все

10C. Томас Мюллер: успех, лицо и эпоха Баварии
Рассказываем о расставании немца с клубом его жизни

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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