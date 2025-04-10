Беспощадная Барса, камбек ПСЖ, бронза Джелепа, Шахтеру интересен Яремчук
Главные новости за 9 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 апреля.
1. Интриги не осталось. Барселона разгромила дортмундскую Боруссию
Каталонцы сделали уверенный шаг к полуфиналу Лиги чемпионов
2. Принц Уильям огорчен. ПСЖ с шедеврами одолел Астон Виллу в Лиге чемпионов
На ответный поединок 1/4 финала парижане поедут с гандикапом в два мяча – 3:1
3А. Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Вечером 9 апреля состоялись четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов
3B. Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты четвертьфинального матча Лиги чемпионов
3С. ПСЖ – Астон Вилла – 3:1. Эффектный камбек Парижа. Видео голов и обзор матча
Поединок состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву
4. Бенфика без Трубина в полуфинале Кубка разгромила команду 4-го дивизиона
В первом полуфинальном матче Орлы отгрузили соперникам 5 мячей
5А. Андрей Джелеп завоевал бронзу на чемпионате Европы 2025 по борьбе
Оксана Ливач и Анастасия Алпеева вышли в финал в женской борьбе
5B. В шаге от позора. Украинские вольники завоевали первую медаль за два ЧЕ
Команда под руководством тренера Федоришина продолжает «удивлять»
6. Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Лео дважды поразил ворота Лос-Анджелеса в ответной игре Лиги чемпионов КОНКАКАФ
7А. Не реализовал четыре сетбола. Монфис покинул Мастерс в Монте-Карло
Гаэль мог перевести игру с Андреем Рублевым в третью партию, но не воспользовался шансом
7B. Чилийский криптонит. Сенсация дня: Джокович быстро вылетел из Монте-Карло
Новак в двух сетах проиграл Алехандро Табило в 1/16 финала турнира АТР 1000 в Монако
7C. Минус Джокович и Монфис. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
Карлос Алькарас и Каспер Рууд выиграли стартовые матчи, Александр Зверев вылетел
8. Трабзонспор и Шахтер заинтересованы в услугах форварда сборной Украины
Роман Яремчук может сменить клубную прописку после окончания сезона
9. В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
Перехода сразу к серии пенальти не будет
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