Томас Мюллер: успех, лицо и эпоха Баварии

Сложно представить Томаса Мюллера и “Баварию” по отдельности. Мюллер – это и есть “Бавария”. Томас попал в систему мюнхенского клуба в 10-летнием возрасте и прошел там через все этапы взросления. Бывало всякое. В некоторых сезонах дела у футболиста шли не очень хорошо. Несколько раз казалось, что Томас покинет “Баварию”, но он всегда оставался. Мюллер был готов остаться и на следующий сезон, но клуб решил иначе, вызвав и удивление, и грусть, и недоумение у болельщиков.

В “Баварии” было много великих футболистов, которые преданно служили этому клубу. Из недавних героев “рекордмайстра” можно выделить Филиппа Лама, Франка Рибери, Арьена Роббена и Мануэля Нойера, который еще играет на “Альянц-Арене”. Но именно Мюллер приходит на ум первым, если нужно будет назвать кого-то из самых важных игроков “Баварии” за последние годы. Мало кто считает Томаса звездой, хотя он, безусловно, ею является. При этом все его любят и уважают. Даже фанаты других клубов расстроились новостью об уходе 35-летнего немца. Все дело в том, что таких игроков сейчас практически не осталось.

Первым делом впечатляет преданность Мюллера. Провести 25 лет в одном клубе практически невозможно, а он не только смог, но хотел и продолжать. Но это не единственное, за что немца любят даже те, кто терпеть не может “Баварию”. Томас просто выглядит обычным парнем, который любит играть в футбол. Ему больше ничего не надо. Он играет там, где поставят, и столько, сколько дадут. Выйдет в старте – супер, заменить кого-то в конце матча – не проблема. Он много шутит с журналистами, публикует в соцсетях снимки своей обычной жизни без пафоса и хвастовства. Это нравится людям, и они воспринимают его не как звезду, а как обычного парня.

Поэтому многие приняли сторону Мюллера, когда он не без доли разочарования объявил об уходе из “Баварии” по окончании сезона. В своем послании болельщикам Томас подчеркнул, что это решение руководства, которое он не разделяет. Немец открыто заявил о желании продолжать карьеру на “Альянц-Арене”, но клуб решил иначе. Далее Мюллер обошелся набором стандартных фраз о том, что решение руководства нужно уважать и не спекулировать на этой теме. Но в то же время Томас явно акцентировал внимание на том, что его буквально выгоняют из клуба. Болельщики это поняли и запустили все стрелы в технического директора Макса Эберля. В январе тот заявлял, что продлить контракт с Мюллером – дело пяти минут. Тем не менее игрок так и не получил нового соглашения.

Основной причиной этого решения называют стремление руководства к оптимизации бюджета. Довольно странно слышать такое о “Баварии” – одном из самых стабильных и финансово устойчивых клубов Европы. Президент “рекордмайстра” Герберт Хайнер неоднократно заявлял, что преимущество “Баварии” над другими клубами заключается в стабильности. Мюнхенцы ежегодно проводят собрания, на которых отчитываются о финансовых достижениях – иногда рекордных. Поэтому сложно представить, что у “Баварии” есть финансовые проблемы. А если бы они и были, то самый простой способ решить их хотя бы частично – продавать игроков. Но мюнхенцы не устраивают распродаж.

Более того, “рекордмайстер” продлил контракты со многими игроками. Надо полагать, на выгодных для футболистов условиях, иначе договориться не получилось бы. “Бавария” подписала новое соглашение даже с 39-летним Нойером, несмотря на его явный спад и частые травмы. Мюнхенцы подписали уже двух или трех сменщиков для Мануэля, но они до сих пор не играют, получая при этом зарплату. Непохоже, что"Бавария" экономит. Скорее всего, в клубе просто решили отказаться от услуг Мюллера, сославшись на то, что его контракт стал проблемой в рамках финансовой перестройки. Хотя если бы Томасу предложили новое соглашение с урезанием зарплаты, он, скорее всего, подписал бы его.

По действующему контракту Мюллер получает 17 млн евро в год. Он действительно является одним из самых высокооплачиваемых игроков “Баварии”, но не лидером. К примеру, Кингсли Коман получает больше и играет чаще, но при этом у Томаса выше показатель результативных действий на 90 минут (0,56 против 0,54). В прошлом сезоне Мюллер отдал 12 результативных передач во всех турнирах – столько же было у Гарри Кейна и Лероя Сане, но он сыграл на тысячу минут меньше. Томас может и не решит исход матча, но поможет команде, когда это будет необходимо: передачей, голом, подсказкой партнерам – любым способом. Он из тех игроков, которые могут повлиять на игру, не касаясь мяча.

Getty Images. Томас Мюллер отличился в поединке четвертьфинала ЛЧ против Интера

Востребованность Мюллера с приходом Венсана Компани снизилась – это факт. В текущем сезоне он проводит на поле в среднем 37 минут за матч против 53-х в минувшей кампании. В Бундеслиге Томас вышел на поле в стартовом составе только 8 раз, а в первых двух раундах плей-офф Лиги чемпионов отыграл суммарно 10 минут. Но это не значит, что Мюллер настолько плох. Тут скорее дело в том, что наставник команды предпочитает других игроков. Томас “пережил” 11 тренеров в своей карьере. Не все они доверяли ему безоговорочно, но в руководстве ему всегда доверяли, поэтому он всегда оставался. Теперь, судя по всему, такого доверия нет, что оставляет вопросы не только о настоящем, но и о будущем.

По данным немецких СМИ, в “Баварии” хотят, чтобы Мюллер перешел летом в “Лос-Анджелес”, с которым у мюнхенцев партнерские отношения. Томаса видят в качестве посла, который будет представлять и популяризовать клуб за океаном. Но, судя по тому, что Томас узнал о своем уходе сначала из СМИ, из-за чего должен был записывать публичное обращение, вряд ли он захочет выполнять все пожелания руководства. Мюллер никогда не скажет, что произошло между ним и клубом на самом деле, но там явно что-то не так. Томас слишком важен для “Баварии”, чтобы прощаться с ним вот так – через слухи и утечки.

Тем не менее решение принято. Болельщикам не остается ничего другого, кроме как принять тот факт, что через несколько месяцев Мюллер покинет “Баварию”. Безусловно, все его заслуги навсегда останутся при нем. Мюллер – рекордсмен мюнхенского клуба по количеству матчей. На его счету 745 игр в составе “рекордмайстра”, 249 голов и 273 результативные передачи. Он выиграл 33 трофея с “Баварией”, включая 12 титулов чемпиона Германии и 2 кубка Лиги чемпионов.

Может мюнхенцы и не сильно потеряют в игровом плане от ухода Томаса, но его потеря для команды будет ощутимой. Мюллер остается одним из самых важных игроков в раздевалке. Джамал Мусиала, Альфонсо Дэвис и другие молодые футболисты неоднократно заявляли о том, что Томас дал им много важных советов. Для некоторых из них он стал наставником. Мюллер помогает одноклубникам и на поле, и за его пределами. Конечно, Томас сейчас уже не так популярен, как раньше. В “Баварии” сейчас другие звезды – Йозуа Киммих, Кейн, Мусиала. Но Мюллер – это эпоха, которую болельщики мюнхенского клуба никогда не забудут.

Текст: meta.ua