В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
Перехода сразу к серии пенальти не будет
В УЕФА признали, что обсуждали возможность отмены двух дополнительных таймов по 15 минут в матчах плей-офф еврокубков в случае ничейного результата в основное время по итогам двух встреч.
Планировалось, что матч перейдет сразу в серию пенальти, а игроки, у которых большая нагрузка в сезоне, смогут получить больше времени на восстановление.
Чиновники УЕФА, обсуждая с журналистами эту идею в кулуарах матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов, заявили, что на этот момент от идеи отмены дополнительных таймов отказались.
В новом еврокубковом сезоне правила не изменятся, а овертаймы сохранятся.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Для этого горнякам нужно совпадение нескольких факторов
Михаил поставил сердечко под фото американской модели Саб Зада