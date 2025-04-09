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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 17:53 | Обновлено 09 апреля 2025, 18:57
3266
2

В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение

Перехода сразу к серии пенальти не будет

09 апреля 2025, 17:53 | Обновлено 09 апреля 2025, 18:57
3266
2
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
ФХУ

В УЕФА признали, что обсуждали возможность отмены двух дополнительных таймов по 15 минут в матчах плей-офф еврокубков в случае ничейного результата в основное время по итогам двух встреч.

Планировалось, что матч перейдет сразу в серию пенальти, а игроки, у которых большая нагрузка в сезоне, смогут получить больше времени на восстановление.

Чиновники УЕФА, обсуждая с журналистами эту идею в кулуарах матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов, заявили, что на этот момент от идеи отмены дополнительных таймов отказались.

В новом еврокубковом сезоне правила не изменятся, а овертаймы сохранятся.

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Иван Зинченко Источник: RMC Sport
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Falko
Ви краще тривалість гри унормуйте - тоді й відміняти нічого не доведеться.
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+2
Victor673256ua
Скасування додаткового часу було б логічним продовженням відмови від урахування голу в гостях. Але, якщо футбол якісний, то хочеться дивитися і додаткові пів години)
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+2
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