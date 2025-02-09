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09 февраля 2025, 04:33 |
82
0

Мадридское дерби, успехи Забарного и Трубина, новый форвард Шахтера

Главные новости за 8 февраля на Sport.ua

09 февраля 2025, 04:33 |
82
0
Мадридское дерби, успехи Забарного и Трубина, новый форвард Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 8 февраля.

1A. Мадридское дерби снова без победителя. Реал и Атлетико сыграли вничью
Команды обменялись голами

1B. Почему не играл Миколенко? Борнмут с Забарным выбил Эвертон из Кубка Англии
Вишни победили 2:0, Илья провел все 90 минут, а Виталий пропустил матч из-за травмы

2A. Быстрый гол на 5-й не помог. Челси попрощался с Кубком, вылетев от Брайтона
Чайки одолели пенсионеров со счетом 2:1 в 1/16 финала

2B. Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше
Непростая победа для Манчестер Сити

3A. Трубин пропустил дважды. Бенфика взяла три очка в чемпионате Португалии
«Орлы» победили «Морейренсе»

3B. Ковач дебютировал в Боруссии Д, Байер сыграл в пользу Баварии
Матчи чемпионата Германии по футболу

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с ключевым защитником
Владислав Дубинчак остается в киевском «Динамо»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего
Кауа Элиас перебрался в украинскую команду

5A. Без шансов. Цыганков и Жирона не сумели остановить суперход Атлетика
Команда украинца снова проиграла

5B. Шахтер подписывает 18-летнего сына Дарио Захоры – друга Дарио Срны
В стане «горняков» окажется Лукас Захора

6A. Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
У Андрея будет мало шансов до завершения сезона

6B. Шахтеру все еще интересен Луис Гильерме из Вест Хэма – источник
Ранее сообщалось, что «горняки» отказались от подписания бразильца

7A. Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромила Валлина
Состоялся большой вечер бокса в Манчестере

7B. Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир исключил такой вариант

8. Не успел даже сыграть – клуб НБА избавился от Лэня. Известна новая команда
Украинец продолжит карьеру в «Индиане»

9A. Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Провальный третий период украинской сборной

9B. Матч на шесть шайб. Сборная Украины U-18 обыграла Словакию
Украинцы выиграли у соперника из элитного дивизиона

10A. Новичок Шахтера Диего Арройо – го рдость самого богатого человека Боливии
Алексей Сливченко рассказывает о втором боливийском легионере в истории «горняков»

10B. Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
Sport.ua – об известных футболистах, тренирующих в малоизвестной местности

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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