Мадридское дерби, успехи Забарного и Трубина, новый форвард Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 8 февраля.

1A. Мадридское дерби снова без победителя. Реал и Атлетико сыграли вничью

Команды обменялись голами

1B. Почему не играл Миколенко? Борнмут с Забарным выбил Эвертон из Кубка Англии

Вишни победили 2:0, Илья провел все 90 минут, а Виталий пропустил матч из-за травмы

2A. Быстрый гол на 5-й не помог. Челси попрощался с Кубком, вылетев от Брайтона

Чайки одолели пенсионеров со счетом 2:1 в 1/16 финала

2B. Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше

Непростая победа для Манчестер Сити

3A. Трубин пропустил дважды. Бенфика взяла три очка в чемпионате Португалии

«Орлы» победили «Морейренсе»

3B. Ковач дебютировал в Боруссии Д, Байер сыграл в пользу Баварии

Матчи чемпионата Германии по футболу

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с ключевым защитником

Владислав Дубинчак остается в киевском «Динамо»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего

Кауа Элиас перебрался в украинскую команду

5A. Без шансов. Цыганков и Жирона не сумели остановить суперход Атлетика

Команда украинца снова проиграла

5B. Шахтер подписывает 18-летнего сына Дарио Захоры – друга Дарио Срны

В стане «горняков» окажется Лукас Захора

6A. Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину

У Андрея будет мало шансов до завершения сезона

6B. Шахтеру все еще интересен Луис Гильерме из Вест Хэма – источник

Ранее сообщалось, что «горняки» отказались от подписания бразильца

7A. Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромила Валлина

Состоялся большой вечер бокса в Манчестере

7B. Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»

Владимир исключил такой вариант

8. Не успел даже сыграть – клуб НБА избавился от Лэня. Известна новая команда

Украинец продолжит карьеру в «Индиане»

9A. Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией

Провальный третий период украинской сборной

9B. Матч на шесть шайб. Сборная Украины U-18 обыграла Словакию

Украинцы выиграли у соперника из элитного дивизиона

10A. Новичок Шахтера Диего Арройо – го рдость самого богатого человека Боливии

Алексей Сливченко рассказывает о втором боливийском легионере в истории «горняков»

10B. Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу

Sport.ua – об известных футболистах, тренирующих в малоизвестной местности