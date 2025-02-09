Мадридское дерби, успехи Забарного и Трубина, новый форвард Шахтера
Главные новости за 8 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 8 февраля.
1A. Мадридское дерби снова без победителя. Реал и Атлетико сыграли вничью
Команды обменялись голами
1B. Почему не играл Миколенко? Борнмут с Забарным выбил Эвертон из Кубка Англии
Вишни победили 2:0, Илья провел все 90 минут, а Виталий пропустил матч из-за травмы
2A. Быстрый гол на 5-й не помог. Челси попрощался с Кубком, вылетев от Брайтона
Чайки одолели пенсионеров со счетом 2:1 в 1/16 финала
2B. Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше
Непростая победа для Манчестер Сити
3A. Трубин пропустил дважды. Бенфика взяла три очка в чемпионате Португалии
«Орлы» победили «Морейренсе»
3B. Ковач дебютировал в Боруссии Д, Байер сыграл в пользу Баварии
Матчи чемпионата Германии по футболу
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с ключевым защитником
Владислав Дубинчак остается в киевском «Динамо»
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего
Кауа Элиас перебрался в украинскую команду
5A. Без шансов. Цыганков и Жирона не сумели остановить суперход Атлетика
Команда украинца снова проиграла
5B. Шахтер подписывает 18-летнего сына Дарио Захоры – друга Дарио Срны
В стане «горняков» окажется Лукас Захора
6A. Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
У Андрея будет мало шансов до завершения сезона
6B. Шахтеру все еще интересен Луис Гильерме из Вест Хэма – источник
Ранее сообщалось, что «горняки» отказались от подписания бразильца
7A. Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромила Валлина
Состоялся большой вечер бокса в Манчестере
7B. Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир исключил такой вариант
8. Не успел даже сыграть – клуб НБА избавился от Лэня. Известна новая команда
Украинец продолжит карьеру в «Индиане»
9A. Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Провальный третий период украинской сборной
9B. Матч на шесть шайб. Сборная Украины U-18 обыграла Словакию
Украинцы выиграли у соперника из элитного дивизиона
10A. Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Алексей Сливченко рассказывает о втором боливийском легионере в истории «горняков»
10B. Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
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