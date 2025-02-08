Ковач дебютировал в Боруссии Д, Байер сыграл в пользу Баварии
Матчи чемпионата Германии по футболу
Состоялся ряд матчей очередного тура чемпионата Германии. Привлекал внимание матч кризисной Боруссии Дортмунд, где дебютировал новый тренер Нико Ковач.
Дебют удачным не назвать – дортмундцы на своем поле проиграли Штутгарту со счетом 1:2 и остаются только на 11-й позиции. Штутгарт идет в топ-4.
Байер не сумел обыграть Вольфсбург. Ничья 0:0, которая идет в пользу Баварии. Мюнхенцы после вчерашней победы оторвались от Байера уже на восемь очков.
Чемпионат Германии. 21-й тур
Боруссия Дортмунд – Штутгарт 1:2
Голы: Брандт, 82 – Антон, 50 (в свои ворота), Шабот, 62
Вольфсбург – Байер 0:0
Фрайбург – Хайденхайм 1:0
Голы: Грифо, 30
Хоффенхайм – Унион 0:4
Голы: Холлербах, 24, 87, Любичич, 61, Илич, 73,
Майнц – Аугсбург 0:0
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