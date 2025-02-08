Ковач дебютировал в Боруссии Д, Байер сыграл в пользу Баварии

Состоялся ряд матчей очередного тура чемпионата Германии. Привлекал внимание матч кризисной Боруссии Дортмунд, где дебютировал новый тренер Нико Ковач.

Дебют удачным не назвать – дортмундцы на своем поле проиграли Штутгарту со счетом 1:2 и остаются только на 11-й позиции. Штутгарт идет в топ-4.

Байер не сумел обыграть Вольфсбург. Ничья 0:0, которая идет в пользу Баварии. Мюнхенцы после вчерашней победы оторвались от Байера уже на восемь очков.

Чемпионат Германии. 21-й тур

Боруссия Дортмунд – Штутгарт 1:2

Голы: Брандт, 82 – Антон, 50 (в свои ворота), Шабот, 62

Вольфсбург – Байер 0:0

Фрайбург – Хайденхайм 1:0

Голы: Грифо, 30

Хоффенхайм – Унион 0:4

Голы: Холлербах, 24, 87, Любичич, 61, Илич, 73,

Майнц – Аугсбург 0:0

Турнирная таблица