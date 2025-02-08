ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего

Шахтер объявил о переходе 18-летнего бразильского нападающего Кауа (Кауан) Элиаса, которого подписал из Флуминенсе.

Игрок получил договор на 5 лет. Ранее сообщалось, что украинский клуб отдаст за Элиаса 17 миллионов евро + еще два миллиона в виде бонусов.

Кауан Элиас – воспитанник академии клуба «Флуминенсе», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2017 года. 25 мая 2023 года дебютировал в составе главной команды. Всего на счету форварда 47 матчей, 8 голов и 2 ассиста на взрослом уровне (30 матчей, 6 голов и 2 ассиста в бразильской Серии А, 7 матчей в Кубке Либертадорес, 7 матчей и 1 гол в Лиге Кариока, 3 матча и 1 гол в Кубке Бразил. Обладатель Кубка Либертадорес (2023).

С марта 2023 года выступает за сборную Бразилии U17 (12 матчей, 9 голов), в составе которой стал победителем и лучшим бомбардиром (4 забитых мяча) чемпионата Южной Америки – 2023 (U17).

В пятницу клуб оформил трансфер защитника Диего Арройо.