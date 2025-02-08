ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего
Кауа Элиас перебрался в украинскую команду
Шахтер объявил о переходе 18-летнего бразильского нападающего Кауа (Кауан) Элиаса, которого подписал из Флуминенсе.
Игрок получил договор на 5 лет. Ранее сообщалось, что украинский клуб отдаст за Элиаса 17 миллионов евро + еще два миллиона в виде бонусов.
Кауан Элиас – воспитанник академии клуба «Флуминенсе», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2017 года. 25 мая 2023 года дебютировал в составе главной команды. Всего на счету форварда 47 матчей, 8 голов и 2 ассиста на взрослом уровне (30 матчей, 6 голов и 2 ассиста в бразильской Серии А, 7 матчей в Кубке Либертадорес, 7 матчей и 1 гол в Лиге Кариока, 3 матча и 1 гол в Кубке Бразил. Обладатель Кубка Либертадорес (2023).
С марта 2023 года выступает за сборную Бразилии U17 (12 матчей, 9 голов), в составе которой стал победителем и лучшим бомбардиром (4 забитых мяча) чемпионата Южной Америки – 2023 (U17).
В пятницу клуб оформил трансфер защитника Диего Арройо.
⚽️ Бомбардир з Бразилії 🇧🇷— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 8, 2025
🧡 Кауан Еліас – у «Шахтарі»! ⚒️ #Shakhtar pic.twitter.com/aJQ6Hdhsz8
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ну и главный вопрос, теперь то группа ЛЧ будет пройдена, или еще нужны усиления?
Но в ролике представлении конечно Сикана и Зубкова обосрали. Мол били били и не забили и вот пришел Game Changer