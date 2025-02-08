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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 19:46 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:27
3098
131

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего

Кауа Элиас перебрался в украинскую команду

08 февраля 2025, 19:46 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:27
3098
131
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего
ФК Шахтер

Шахтер объявил о переходе 18-летнего бразильского нападающего Кауа (Кауан) Элиаса, которого подписал из Флуминенсе.

Игрок получил договор на 5 лет. Ранее сообщалось, что украинский клуб отдаст за Элиаса 17 миллионов евро + еще два миллиона в виде бонусов.

Кауан Элиас – воспитанник академии клуба «Флуминенсе», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2017 года. 25 мая 2023 года дебютировал в составе главной команды. Всего на счету форварда 47 матчей, 8 голов и 2 ассиста на взрослом уровне (30 матчей, 6 голов и 2 ассиста в бразильской Серии А, 7 матчей в Кубке Либертадорес, 7 матчей и 1 гол в Лиге Кариока, 3 матча и 1 гол в Кубке Бразил. Обладатель Кубка Либертадорес (2023).

С марта 2023 года выступает за сборную Бразилии U17 (12 матчей, 9 голов), в составе которой стал победителем и лучшим бомбардиром (4 забитых мяча) чемпионата Южной Америки – 2023 (U17).

В пятницу клуб оформил трансфер защитника Диего Арройо.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 131
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Хфєдя скільки ти вже будеш сидіти на шиї свої бабці, всю пенсію її пробухуєш сидячи цілодобово на сайті і ніхуянероблячі цілими днями
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+10
Boodya
Так ніхто і не відповість звідки в Шахтаря такі кошти?)
В принципі я так і думав, бо тут ніхто своєю командою й не цікавиться.
Тут всі заточені на срач
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+8
Показать Скрыть 32 ответа
PUMA
Кураторы, oleksandra побьют сегодня 100% такую легенду про нейтралитет бот спалил
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+7
Показать Скрыть 5 ответов
Boodya
За чий рахунок цей банкет?
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
sania
Тепер шукатимуть тренера для цього...складу. Зазвичай тренер під себе комплектує команду, тут під гравців підбератимуть тренера
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+6
PUMA
Если шахтёр платит таким как нейтрально пасивным oleksandram, то и за этот топ трансфер я спокоен , бабла хоть жопой жуй
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+6
😼
Спірт юа візьміть цього бомжа харківського АК228 до себе вахтьором, в нього вже є досвід, він тут цілодобово, не спить не їсть , тільки дрочить цілими днями на все помаранчеве кротяче
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Airwolf77
Лига перелогинился)
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+5
FunnyCat_____
ну украинский вектор ожидаемо канул в лету, теперь интересно другое, при почти уже Луческовских тратах, будут ли такие же результаты?
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+5
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Pavel_i_CO
Ох і зоопарк ахмєтав збирає.. Прикол в тому, що тренера нового східняки теж шукають. А під кого купу цих негрів купують і продають українців?)
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+4
FunnyCat_____
почему шлюхи, даже когда их клуб подписывает топового игрока  -  вспоминают про ДК, это уже комплексы или еще нет?
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+4
FunnyCat_____
как уже писал раньше  -  по скилам очень и очень солидный юноша
страшно даже представить сколько ему дали ЗП что он выбрал ШД
ну и главный вопрос, теперь то группа ЛЧ будет пройдена, или еще нужны усиления?
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
Я тільки не розумію 17 млн і він травмований зараз? Чи ні? Хто знає? 
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
PUMA
Ладно, тут приехал новый Роналдо который за пол года забьет голов 30 в УПЛ сделает шахту чемпом, ну а в следующем сезоне( если вдруг его не купит Реал за 300 млн) выведет шахту в  ЛЧ и знатно пошумят  Так же ?
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+2
PUMA
Я не пойму почему пасивно нейтральное уебище oleksandr, больше всех свои карявенькие пальчики на клавиатуре стирает? Его кураторы за  раскрытия легенды не бьют ?
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+2
Умник
9 грн за Квт?
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+2
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Перець
Якось пох Динамо чемпіон 
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+1
PUMA
Не знаю как вы, а я уже боюсь эту мощь 20 миллионную  Кто это новый Пеле или уже Неймар , не знаю кем бразильцы сегодня разводят лохов 
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+1
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avk2307
Глянем, что за звезда. В свое время за Педриньо того что сейчас 5 млн стоит тоже 18 выплатили.
Но в ролике представлении конечно Сикана и Зубкова обосрали. Мол били били  и не забили и вот пришел Game Changer
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+1
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Владислав Рейский
Бразил вектор?
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