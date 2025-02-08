Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии

Накануне «Шахтер» объявил о своем первом зимнем входящем трансфере в рамках текущего сезона. Им стал 19-летний центральный защитник Диего Арройо, который также способен сыграть и на левом фланге обороны. С новобранцем «горняки» подписали долгосрочный контракт – до конца 2029 года. Арройо перебрался в стан действующего чемпиона Украины из самого титулованного и популярного клуба Боливии – «Боливара», который за своего молодого таланта получил 1 миллион долларов. Что правда, речь идет о 80% экономических прав на футболиста, а остальные 20% останутся в собственности «Боливара».

Покупкой Диего Арройо (он стал вторым боливийцем в истории «горняков» после Марсело Морено) «Шахтер», очевидно, предпринимает очередную попытку в перспективе усилить свою центральную линию обороны. В последние годы донецкий клуб все чаще и чаще смотрит в сторону того, чтобы в эту линию подписывать иностранцев, пользуясь наличием качественных игроков с украинским паспортом в полузащите, что позволяет придерживаться лимита на легионеров. Только пока успешных кейсов на этом поприще у «горняков» нет – как минимум трансферы Витао, Марлона, Става Лемкина и Алаа Грама создали именно такое впечатление. Посмотрим, как будет с Диего Арройо…

О Диего Арройо в принципе пока известно не так и много. Он родился 29 апреля 2005 года и начинал заниматься футболом в академии «Тауичи», откуда летом 2023-го и перебрался в ряды «Боливара». В клубе из Ла-Паса не скрывали, что Арройо для них – это, скорее, бизнес-проект, по причине чего почти сразу же после подписания молодой центральный защитник был отправлен в аренду – в бразильский клуб «Баия».

Здесь важно отмечать, что переход Арройо именно в «Баию» не стал сюрпризом, учитывая стремление владельца и президента «Боливара» Марсело Клауре создать успешный трансферный кейс на молодом боливийском центрбеке. Бразильские «трехцветные» с мая 2023 года являются полноценной частью арабского футбольного холдинга City Football Group, на вершине которого находится английский «Манчестер Сити». Сам же Клауре имеет весьма обширные деловые связи с City Football Group, так как еще с августа 2020-го имеет долю в испанской «Жироне» (35% акций), где 47% клуба принадлежит именно холдингу из ОАЭ. Кроме того, с сентября минувшего года Марсело Клауре также является прямым деловым партнером City Football Group в еще одном футбольном проекте этой группы – американском «Нью-Йорк Сити», где с осени 2024-го боливийскому бизнесмену принадлежат 10% акций клуба (их Клауре выкупил непосредственно у эмиратского холдинга).

Очевидно, что арендой в «Баию» Клауре рассчитывал как следует «засветить» Арройо на бразильском рынке, а также сделать этого центрбека объектом интереса для многочисленных скаутов европейских клубов, которые в последние десятилетия активно мониторят чемпионат этой страны. Как бы там ни было, но можно предположить, что амбициозный план Клауре в целом не сработал – Арройо за год пребывания в стане «трехцветных» не сыграл ни одного официального матча за команду на взрослом уровне, довольствуясь выступлениями за «Баию» U-20.

Летом 2024-го Арройо вернулся в «Боливар», где начал получать игровую практику во взрослой команде, а уже в ноябре провел первый матч на международном уровне – за сборную Боливии U-20. Тогда Диего поучаствовал в двух домашних спаррингах против сверстников из Аргентины, которые состоялись с интервалом в несколько дней (14 и 16 ноября), но оба завершились форменным фиаско для боливийцев – 1:4, 0:4.

А уже в третьей декаде января нынешнего года Арройо в составе сборной Боливии U-20 принял участие в молодежном чемпионате Южной Америки. На этом турнире Диего провел все четыре поединка своей команды, причем от свистка до свистка, но боливийцы прогнозируемо провалились – проиграли во всех матчах и, заняв последнее место в своей группе, не квалифицировались в финальный этап.

Как раз в начале февраля, когда Боливия U-20 уже вылетела из розыгрыша молодежного чемпионата Южной Америки, в прессе появились первые слухи о предметном интересе «Шахтера» к Диего Арройо. Интересно, что сделка на этот раз была произведена максимально стремительно: от момента появления первых слухов в СМИ до официального подтверждения трансфера боливийца в стан «горняков» прошло менее недели.

Примечательно, что первым, кто подтвердил переход Арройо в «Шахтер» стал именно президент и собственник «Боливара» Марсело Клауре, который с оценочным состоянием в 2 миллиарда долларов является самым богатым человеком Боливии. Причем босс клуба из Ла-Паса постарался преподнести трансфер Арройо в Украину как знаковый для всей футбольной Боливии, особо отметив тот факт, что «Боливар» старается использовать методы работы City Football Group – абсолютно нечужого в плане сотрудничества для Клауре футбольного холдинга.

«Талантливые боливийские игроки продолжают свой путь в мировом футболе. Я рад объявить об исторической продаже молодого боливийского футболиста Диего Арройо донецкому «Шахтеру» за 1 миллион долларов. «Шахтер» – это лучшая команда Украины. Это один из результатов нашего проекта по развитию игроков, использующего самую передовую в мире методологию City Football Group. Я всегда говорил, что если мы предоставим боливийским детям и молодежи условия для развития их способностей, мы сможем создать новое поколение спортсменов и, прежде всего, лучших людей. Поздравляем, Диего Арройо! Я уверен, что вы внесете свой вклад в развитие донецкого «Шахтера» и заставите его гордиться вами», – заявил Клауре.

Понять пафос Клауре можно: он с 2008 года занимается развитием «Боливара» и для него, как для бизнесмена, очень важно во весь голос и на максимально возможном количестве рынков заявлять о своем проекте. Тем более, что за последний год самому титулованному клубу Боливии действительно удалось совершить несколько очень выгодных сделок. Если продажа Арройо стала пятой по сумме исходящего трансфера в истории «Боливара», то чуть ранее детищу Клауре удалось также продать Габриэля Вильямиля в «ЛДУ Кито» за 965 тысяч евро и Франсишку да Кошту в «Серро Портеньо» за 1,46 миллиона евро. Эти трансферы стали, соответственно, четвертым и третьим с точки зрения самых крупных исходящих в истории «Боливара».

Что же разглядели в Арройо скауты «Шахтера»? Прежде всего, стоит говорить о том, что боливиец явно не был единственным кандидатом на подписание в центр обороны. Вероятнее всего, Диего даже не был первым номером в списке приоритетов «горняков», так как чуть ранее ходили активные слухи об интересе «оранжево-черных» к 19-летнему центрбеку «Пеньяроля» и сборной Уругвая Хуану Родригесу. Однако за этого футболиста «Шахтеру» пришлось бы заплатить куда больше – писали о 7-8 миллионах долларов, причем, по инсайдерской информации, семья Родригеса абсолютно без восторга восприняла возможность переезда в охваченную военными действиями Украину. Поэтому в какой-то момент трансфер Хуана Родригеса банально перестал являться актуальным, и «Шахтер» сфокусировал основные усилия на договоренности по Арройо, где все прошло куда более гладко: с Клауре удалось согласовать менее дорогостоящий по сумме трансфер, а сам центрбек оказался очень доволен возможностью перебраться в УПЛ (финансовый фактор со счетов сбрасывать не стоит ни в коем случае).

«Это мечта, которой я живу. Моя мечта, мечта всей моей семьи и многих игроков. Я буду представлять Боливию и хочу сделать это как можно лучше. Очень благодарен моему клубу, он помог мне вырасти как футболисту и как личности, теперь меня ждет что-то новое», – прокомментировал переход в «Шахтер» Арройо.

Важно понимать, что Арройо – это левоногий центральный защитник, который также способен сыграть на левом фланге обороны, где его нередко использовали в «Боливаре», хотя в «Баие» U-20 и молодежной сборной Боливии Диего чаще все-таки задействовали в центральной зоне. Можно предположить, что Арройо – это плановая замена для Николая Матвиенко в будущем, если украинского центрбека все-таки отважатся продать в другой клуб, так как интерес к нему в топ-лигах Европы все еще сохраняется.

Сильные стороны Арройо – это его антропометрия и умение неплохо ею пользоваться. При росте в 190 сантиметров Диего достаточно подвижен, хотя в скоростных забегах все же не так хорош, как хотелось бы. Соперников боливийский центрбек старается нагонять за счет широкого шага и именно этот аспект (powerful steps) особо выделяют некоторые скауты, характеризуя действия Арройо. С другой стороны, важно выделять то, что 19-летний боливиец еще отнюдь не в совершенстве освоил это свое антропометрическое преимущество над большинством футболистов атаки, по причине чего нередко прибегает к использованию рук, как элемента борьбы с соперниками. Если на уровне молодежных команд в Бразилии это прощалось судьями, то в Европе на подобное могут обращать куда более строгое внимание, из-за чего Арройо придется научиться действовать более «культурно».

Также бросается в глаза тот факт, что у Арройо нередко возникают проблемы с грамотным занятием позиции при атаках соперника. Центрбек чрезмерно акцентирут внимание на мяче, теряя при этом из сферы внимания оппонентов, которые банально врываются в свободные зоны и пользуются этим преимуществом на полную. В Бразилии при выступлениях за «Баию» U-20 у Диего подобного рода моментов было достаточно много…

Откровенно говоря, удивляет и то, что «Шахтер» решил приобрести молодого левоногого иностранного футболиста на перспективу, имея в своей молодежной команде такого игрока как Николай Огарков. Капитан «горняков» U-19, пускай несколько и проигрывает боливийцу в антропометрии (его рост – 186 сантиметров), однако чисто в статистике как минимум не уступает Арройо, а в работе через пас так и вовсе смотрится значительно убедительнее боливийца. При этом, чтобы данные были максимально корректными в аспекте сравнения, мы взяли статистику с выступлений Арройо на недавнем чемпионате Южной Америки U-20 и сравнили их с работой Огаркова на чемпионате Европы U-19, который состоялся летом минувшего года.

Примітка. Статистика на основі матчів: для Арройо – чемпіонату Південної Америки U-20 (2025 рік), для Огаркова – чемпіонату Європи U-19 (2024 рік).

Также стоит отмечать, что некоторые эксперты-скауты, оценивавшие способности и потенциал Арройо, ставили боливийцу общую оценку «С-», подчеркивая, что Диего – это потенциальный игрок для команд «на уровень ниже лучших клубов за пределами топ-5 лиг» (в качестве примера приводилась португальская «Брага», нидерландский АЗ, бельгийские «Антверпен» и «Юнион Сент-Жиллуаз»).

Любопытно, что эти же эксперты, оценивая уровень некоторых других футболистов и выставляя им оценку «D», подмечали, что она, в их понимании, соответствует уровню игроков для средних клубов не из топ-5 чемпионатов Европы, относя к таковым в качестве примера «Шахтер», «Копенгаген» и «Базель».

Если оценивать ситуацию такими критериями, то на первый взгляд «Шахтеру» удалось подписать очень неплохого футболиста. На самом деле, Арройо действительно обладает определенным набором характеристик и потенциалом, чтобы стать в будущем интересной опцией для первой команды «горняков». Но, с другой стороны, пока все еще свежи в памяти трансферы Денила Кастильо и Става Лемкина – игроков, которые на молодежном уровне также выглядели очень достойно, возможно, даже лучше, нежели Арройо, но в «Шахтере» так и не заиграли. Да и покупка легионера на перспективу на позицию, где уже есть вполне подходящая опция в собственной молодежной команде, пока выглядит крайне спорным решением со стороны селекции и руководства «горняков». Если бы речь шла о готовом футболисте, способном усилить команду в формате «здесь и сейчас», то подобных вопросов бы не возникало, а так – будем посмотреть…