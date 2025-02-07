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  4. Трансфер уругвайского центрбека Родригеса в Шахтер не состоится
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 10:31 |
1051
4

Трансфер уругвайского центрбека Родригеса в Шахтер не состоится

Похоже, украинский клуб решил остановиться на более бюджетном варианте

07 февраля 2025, 10:31 |
1051
4
Трансфер уругвайского центрбека Родригеса в Шахтер не состоится
x.com. Хуан Родригес

19-летний центрбек «Пеньяроля» и сборной Уругвая Хуан Родригес не перейдет в «Шахтер», хотя об этом ранее сообщалось практически как о свершившемся факте.

По информации журналиста Гаэля Васкеса, «Пеньяроль» намерен в ближайшее время продать своего молодого защитника, но его переход в «Шахтер» исключен.

Шансы на то, что Хуан Родригес в конечном итоге останется в «Пеньяроле» источник также расценивает как крайне незначительные.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов купить Хуана Родригеса за 7 миллионов долларов, однако в итоге «горняки» договорились о переходе 19-летнего боливийского центрбека Диего Арройо, после чего, очевидно, их интерес к уругвайцу остыл.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Burevestnik
"доконаний факт" ???   
і хто його доконав?
 це припущення авт0ра?
   __ __ __
можливо за цей комент авт0р мене не забанить...
чи знову забанить?   
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0
Fitness.sports
На этом и приехали
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0
Tower Bridge
Вот хорошо.  Не надо тратиться на переводчика с уругвайского.
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-2
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