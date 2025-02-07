Трансфер уругвайского центрбека Родригеса в Шахтер не состоится

19-летний центрбек «Пеньяроля» и сборной Уругвая Хуан Родригес не перейдет в «Шахтер», хотя об этом ранее сообщалось практически как о свершившемся факте.

По информации журналиста Гаэля Васкеса, «Пеньяроль» намерен в ближайшее время продать своего молодого защитника, но его переход в «Шахтер» исключен.

Шансы на то, что Хуан Родригес в конечном итоге останется в «Пеньяроле» источник также расценивает как крайне незначительные.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов купить Хуана Родригеса за 7 миллионов долларов, однако в итоге «горняки» договорились о переходе 19-летнего боливийского центрбека Диего Арройо, после чего, очевидно, их интерес к уругвайцу остыл.