Трансфер уругвайского центрбека Родригеса в Шахтер не состоится
Похоже, украинский клуб решил остановиться на более бюджетном варианте
19-летний центрбек «Пеньяроля» и сборной Уругвая Хуан Родригес не перейдет в «Шахтер», хотя об этом ранее сообщалось практически как о свершившемся факте.
По информации журналиста Гаэля Васкеса, «Пеньяроль» намерен в ближайшее время продать своего молодого защитника, но его переход в «Шахтер» исключен.
Шансы на то, что Хуан Родригес в конечном итоге останется в «Пеньяроле» источник также расценивает как крайне незначительные.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов купить Хуана Родригеса за 7 миллионов долларов, однако в итоге «горняки» договорились о переходе 19-летнего боливийского центрбека Диего Арройо, после чего, очевидно, их интерес к уругвайцу остыл.
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і хто його доконав?
це припущення авт0ра?
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можливо за цей комент авт0р мене не забанить...
чи знову забанить?