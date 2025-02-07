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Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 20:16 | Обновлено 07 февраля 2025, 20:22
735
4

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника

Арройо подписал контракт с клубом

07 февраля 2025, 20:16 | Обновлено 07 февраля 2025, 20:22
735
4
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
ФК Шахтер. Срна и Арройо

«Шахтер» объявил о подписании защитника Диего Арройо. 19-летний игрок в основном действует в центре обороны. Кроме того, имеет опыт выступлений слева.

Диего подписал контракт до конца 2029 года.

Ранее сообщалось, что боливийский клуб «Боливар» получит за Арройо около 1 миллиона евро.

Арройо – воспитанник футбольной академии «Тауичи Агилера». В июле 2023 года перешел в самый титулованный клуб Боливии «Боливар» (Ла-Пас). В сезоне-2023/24 играл на правах аренды в молодежке бразильского клуба «Баия» U20. За главную команду «Боливара» дебютировал 26 сентября 2024 года. Чемпион Боливии (2024).

С ноября 2024 года выступает за сборную Боливии U20.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Серж
Уже латиносы и в обороне играть будут
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0
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Владислав Рейский
А где укр играть будут? о_О) 
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-1
Pavel_i_CO
ахмєтаву забули сказати, що в УПЛ діє ліміт на легіонерів? )) Такого зоопарку давно у східнячої команди не було 
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-1
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