ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника

«Шахтер» объявил о подписании защитника Диего Арройо. 19-летний игрок в основном действует в центре обороны. Кроме того, имеет опыт выступлений слева.

Диего подписал контракт до конца 2029 года.

Ранее сообщалось, что боливийский клуб «Боливар» получит за Арройо около 1 миллиона евро.

Арройо – воспитанник футбольной академии «Тауичи Агилера». В июле 2023 года перешел в самый титулованный клуб Боливии «Боливар» (Ла-Пас). В сезоне-2023/24 играл на правах аренды в молодежке бразильского клуба «Баия» U20. За главную команду «Боливара» дебютировал 26 сентября 2024 года. Чемпион Боливии (2024).

С ноября 2024 года выступает за сборную Боливии U20.