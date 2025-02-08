Почему не играл Миколенко? Борнмут с Забарным выбил Эвертон из Кубка Англии
Вишни победили 2:0, Илья провел все 90 минут, а Виталий пропустил матч из-за травмы
8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Эвертон и Борнмут.
Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу вишень.
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Голами за гостей отличились Антуан Семеньо (пенальти) и Дэниэл Джеббисон.
Украинский защитник Борнмута Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Представитель Украины в составе ирисок Виталий Миколенко в заявку на встречу не попал. Как сообщила пресс-служба Эвертона, украинский левый фулбэк получил травму икроножной мышцы.
Борнмут пробился в 4-й раунд Кубка, а Эвертон покинул соревнования. Следующий соперник подопечных Адони Ираолы определится позже, жеребьевка 1/8 финала состоится 10 февраля.
Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля
Эвертон – Борнмут – 0:2
Голы: Семеньо, 23 (пен.), Джеббисон, 43
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