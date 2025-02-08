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Кубок Англии
Эвертон
08.02.2025 17:00 – FT 0 : 2
Борнмут
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Англия
08 февраля 2025, 18:56 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:57
663
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Почему не играл Миколенко? Борнмут с Забарным выбил Эвертон из Кубка Англии

Вишни победили 2:0, Илья провел все 90 минут, а Виталий пропустил матч из-за травмы

08 февраля 2025, 18:56 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:57
663
1
Почему не играл Миколенко? Борнмут с Забарным выбил Эвертон из Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Эвертон и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу вишень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Антуан Семеньо (пенальти) и Дэниэл Джеббисон.

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Представитель Украины в составе ирисок Виталий Миколенко в заявку на встречу не попал. Как сообщила пресс-служба Эвертона, украинский левый фулбэк получил травму икроножной мышцы.

Борнмут пробился в 4-й раунд Кубка, а Эвертон покинул соревнования. Следующий соперник подопечных Адони Ираолы определится позже, жеребьевка 1/8 финала состоится 10 февраля.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля

Эвертон – Борнмут – 0:2

Голы: Семеньо, 23 (пен.), Джеббисон, 43

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Илья Забарный Виталий Миколенко Кубок Англии по футболу Антуан Семеньо пенальти Эвертон Борнмут травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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TarasTaras94
Щось Віталій теж з травмами часто став вилітати 
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