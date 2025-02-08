Почему не играл Миколенко? Борнмут с Забарным выбил Эвертон из Кубка Англии

8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Эвертон и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу вишень.

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Голами за гостей отличились Антуан Семеньо (пенальти) и Дэниэл Джеббисон.

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Представитель Украины в составе ирисок Виталий Миколенко в заявку на встречу не попал. Как сообщила пресс-служба Эвертона, украинский левый фулбэк получил травму икроножной мышцы.

Борнмут пробился в 4-й раунд Кубка, а Эвертон покинул соревнования. Следующий соперник подопечных Адони Ираолы определится позже, жеребьевка 1/8 финала состоится 10 февраля.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля

Эвертон – Борнмут – 0:2

Голы: Семеньо, 23 (пен.), Джеббисон, 43

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine