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Кубок Англии
Эвертон
08.02.2025 17:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2025, 22:41 |
34
0

Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 17:00 поединок 1/16 финала английского кубка

07 февраля 2025, 22:41 |
34
0
Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Борнмут.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Борнмут
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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