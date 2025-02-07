Англия07 февраля 2025, 22:41 |
34
0
Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 17:00 поединок 1/16 финала английского кубка
07 февраля 2025, 22:41 |
34
0
В субботу, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Борнмут.
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – БорнмутСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 06 февраля 2025, 22:04 3
Сборная Украины по хоккею на выезде была сильнее Румынии
Футбол | 07 февраля 2025, 14:39 24
Украинцем заинтересовались клубы из Саудовской Аравии
Футбол | 07.02.2025, 21:02
Футбол | 07.02.2025, 01:05
Теннис | 07.02.2025, 15:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.02.2025, 18:59 23
Бокс
05.02.2025, 19:18 24
05.02.2025, 22:42 4
07.02.2025, 01:38 1
06.02.2025, 07:50 17
05.02.2025, 19:24 1
06.02.2025, 14:45 4