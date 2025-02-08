8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Эвертон и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу вишен.

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Голами за гостей отличились Антуан Семеньо (пенальти) и Дэниэл Джеббисон.

Илья Забарный отыграл все 90 минут в защите Борнмута, а левый фулбэк Эвертона Виталий Миколенко пропустил встречу из-за травмы.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля

Эвертон – Борнмут – 0:2

Голы: Семеньо, 23 (пен.), Джеббисон, 43

Видеообзор матча: