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Кубок Англии
Эвертон
08.02.2025 17:00 – FT 0 : 2
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 февраля 2025, 19:47 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:49
297
0

Эвертон – Борнмут – 0:2. Clean sheet Забарного в Кубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии 2024/25

08 февраля 2025, 19:47 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:49
297
0
Эвертон – Борнмут – 0:2. Clean sheet Забарного в Кубке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Эвертон и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу вишен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Антуан Семеньо (пенальти) и Дэниэл Джеббисон.

Илья Забарный отыграл все 90 минут в защите Борнмута, а левый фулбэк Эвертона Виталий Миколенко пропустил встречу из-за травмы.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля

Эвертон – Борнмут – 0:2

Голы: Семеньо, 23 (пен.), Джеббисон, 43

Видеообзор матча:

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Джеббисон (Борнмут).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Антуан Семеньо (Борнмут).
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Эвертон Борнмут Эвертон - Борнмут Кубок Англии по футболу видео голов и обзор пенальти Антуан Семеньо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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