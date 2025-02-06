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Англия
06 февраля 2025, 22:41 |
75
0

Евертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 8 февраля в 17:00 по Киеву

06 февраля 2025, 22:41 |
75
0
Евертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В субботу, 8 февраля, состоится матч 4-го раунда Кубка Англии «Евертон» – «Борнмут». Команды сыграют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Эвертон

С назначением Дэвида Мойеса «Эвертон» значительно прибавил в атаке и решил существовавшие проблемы в обороне. «Эвертон» выиграл три последних матча в АПЛ. Команда обыграла «Тоттенхэм» (3:2), «Брайтон» (1:0) и «Лестер» 4:0. В этих победах не последнюю роль сыграл защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. Команда хоть и находится на 16 месте турнирной таблицы, отставание от зоны вылета составляет 9 очков. В четвертый раунд Кубка Англии «Эвертон» пробился благодаря победе над «Питерборо» со счетом 2:0.

Борнмут

В турнирной таблице АПЛ «Борнмут» находится на 7 месте. Команда заработала 40 очков (11 побед, 7 ничьих и 6 поражений). Стабильно играет в основе «Борнмута» Илья Забарный. Украинец уже стал любимцем трибун и героем болельщицких песен. В январе «Борнмут» выдал отличную серию из трех матчей, сыграв вничью с «Челси» (2:2), а также обыграв «Ньюкасл» (4:1) и «Ноттингем Форест» (5:0). Однако потом последовало поражение от «Ливерпуля» (0:2). Пробиться в четвертый раунд Кубка Англии «Борнмут» смог после победы над «Вест Бромвичем» (5:1).

Личные встречи

«Борнмут» выиграл семь из девяти последних очных встреч, в том числе оба матча в АПЛ в этом сезоне.

«Эвертон» – «Борнмут»: ключевая статистика и тренды

«Эвертон» в матчах с «Борнмутом» забивает в среднем 1,9 гола. У «Борнмута» аналогичный показатель составляет 1,62 гола в среднем за матч.

«Эвертон» (возможный состав): Пикфорд, Миколенко, Тарковски, Кин, Янг, Харрисон, Гарнер, Гуйе, Ироегбунам, Ндиайе, Бету.

«Борнмут» (возможный состав): Кепа, Кук, Забарный, Гюйсен, Керкез, Адамс, Уинтерберн, Брукс, Тавернье, Джеббисон, Уаттара.

Прогноз

«Эвертон» и «Борнмут» могут показать результативный футбол. Возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,68).

Прогноз Sport.ua
Эвертон
8 февраля 2025 -
17:00
Борнмут
Забьют обе команды 1,68 Сделать ставку
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Эвертон Борнмут Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виталий Миколенко Илья Забарный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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