Трубин пропустил дважды. Бенфика взяла три очка в чемпионате Португалии

Сегодня, 8 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии по футболу.

«Бенфика» на своем поле приняла клуб «Морейренсе». Хозяева победили со счетом 3:2.

Уже традиционно в стартовом составе «орлов» сегодня сыграл голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который пропустил один гол на 19-й и 85-й минутах. За «Бенфику» сегодня забивали Вангелис Павлидис (дубль) и Николас Отаменди.

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«Бенфика» продолжает занимать вторую позицию в чемпионате с 47 очками. Разница между лидирующим «Спортингом» составляет четыре балла.

Чемпионат Португалии. 21-й тур, 8 февраля.

Бенфика – Морейренсе – 3:2

Голы: Павлидис, 7, 15, Отаменди, 42 - Бернарду, 19, Родригес, 85.