Трубин пропустил дважды. Бенфика взяла три очка в чемпионате Португалии
«Орлы» победили «Морейренсе»
Сегодня, 8 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии по футболу.
«Бенфика» на своем поле приняла клуб «Морейренсе». Хозяева победили со счетом 3:2.
Уже традиционно в стартовом составе «орлов» сегодня сыграл голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который пропустил один гол на 19-й и 85-й минутах. За «Бенфику» сегодня забивали Вангелис Павлидис (дубль) и Николас Отаменди.
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«Бенфика» продолжает занимать вторую позицию в чемпионате с 47 очками. Разница между лидирующим «Спортингом» составляет четыре балла.
Чемпионат Португалии. 21-й тур, 8 февраля.
Бенфика – Морейренсе – 3:2
Голы: Павлидис, 7, 15, Отаменди, 42 - Бернарду, 19, Родригес, 85.
🔴⚪ Os 𝟑 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐨𝐬 ficam em casa!#SLBMFC • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/kWriAGZiA9— SL Benfica (@SLBenfica) February 8, 2025
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