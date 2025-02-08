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Чемпионат Португалии
Бенфика
08.02.2025 20:00 – FT 3 : 2
Морейренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 февраля 2025, 22:04 |
217
1

Трубин пропустил дважды. Бенфика взяла три очка в чемпионате Португалии

«Орлы» победили «Морейренсе»

08 февраля 2025, 22:04 |
217
1
Трубин пропустил дважды. Бенфика взяла три очка в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 8 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии по футболу.

«Бенфика» на своем поле приняла клуб «Морейренсе». Хозяева победили со счетом 3:2.

Уже традиционно в стартовом составе «орлов» сегодня сыграл голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который пропустил один гол на 19-й и 85-й минутах. За «Бенфику» сегодня забивали Вангелис Павлидис (дубль) и Николас Отаменди.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Бенфика» продолжает занимать вторую позицию в чемпионате с 47 очками. Разница между лидирующим «Спортингом» составляет четыре балла.

Чемпионат Португалии. 21-й тур, 8 февраля.

Бенфика – Морейренсе – 3:2
Голы: Павлидис, 7, 15, Отаменди, 42 - Бернарду, 19, Родригес, 85.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Морейренсе Вангелис Павлидис Николас Отаменди
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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TolsTIyELF
Защи Бенфики как всегда, примерно такие же как киевские. Трубин вытянул игру.
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