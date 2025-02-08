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Чемпионат Португалии
Бенфика
08.02.2025 20:00 - : -
Морейренсе
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Португалия
08 февраля 2025, 04:33 | Обновлено 08 февраля 2025, 04:35
31
0

Бенфика – Морейренсе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 8 февраля в 20:00 по Киеву

08 февраля 2025, 04:33 | Обновлено 08 февраля 2025, 04:35
31
0
Бенфика – Морейренсе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 февраля на «Эштадиу да Луш» пройдет матч 21-го тура Примейры Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Морейренсе». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в 2023-м году побеждала в чемпионате страны. Но в следующем сезоне уже орлы проиграли упорный спор своему соседу и старому сопернику, Спортингу. Тогда все-таки Рогер Шмидт, за счет предыдущих успехов, сохранил должность - но только до первых неудач. В итоге с начала осени пост занимает Бруну Лаже. С ним в Лиге чемпионов португальцы до последнего боролись за выход в плей-офф. В итоге с Ювентусом оформили победу, и добились успеха - теперь впереди первая встреча с Монако. Чуть раньше было оформлено первый титул: победив в серии пенальти Спортинг, Трубин и компания завоевали Кубок Лиги. С ним же, а также с Порту, пытаются конкурировать и в Примейре, но там недавно допустили явную осечку, проиграв Каза Пие. Эштрела тоже смогла забить гранду, даже дважды, но ее получилось победить.

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Морейренсе

Клуб в 2023-м году, в очередной раз, вернулся из второго дивизиона Португалии, еще и выиграв там первое место. И, как для новичка, зелено-белые проявили себя очень достойно, сумев набрать с ходу 55 очков и занять шестое место. Спад после такого был практически неизбежен, но он не оказался так уж критичен: окатились в середину таблицы чемпионата Португалии. Хотя зимой подопечные Сесара Пейшоту действительно не впечатляют: они проиграли в кубке Жил Висенте и не могут в чемпионате выиграть с начала декабря, беря максимум ничьи, а в последнее время еще и не забивая. В прошлом туре с Брагой снова ничего не получилось - дома уступили со счетом 1:2.

Статистика личных встреч

Победы зелено-белых над лиссабонским грандом ожидаемо редки. Но в пяти крайних очных поединках четырежды, в том числе и в августе, получалось сводить матчи к ничьим.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хотя бы какие-то шансы гостей. Ставим на то, что орлы дома обыграют откровенно слабого соседа с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
8 февраля 2025 -
20:00
Морейренсе
Фора Бенфики (-1.5) 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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