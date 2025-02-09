Бенфика – Морейренсе – 3:2. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Португалии
8 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Морейренсе.
Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу орлов.
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Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут и пропустил два гола.
Чемпионат Португалии 2024/25. 21-й тур, 8 февраля
Бенфика – Морейренсе – 3:2
Голы: Павлидис, 7 (пен.), 15, Отаменди, 41 – Бернардо, 19, Родригеш, 84
Видеообзор матча:
События матча
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