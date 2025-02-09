8 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Морейренсе.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу орлов.

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Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут и пропустил два гола.

Чемпионат Португалии 2024/25. 21-й тур, 8 февраля

Бенфика – Морейренсе – 3:2

Голы: Павлидис, 7 (пен.), 15, Отаменди, 41 – Бернардо, 19, Родригеш, 84

Видеообзор матча: