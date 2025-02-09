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  4. Бенфика – Морейренсе – 3:2. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Португалии
Бенфика
08.02.2025 20:00 – FT 3 : 2
Морейренсе
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Португалия
09 февраля 2025, 09:18 |
445
1

Бенфика – Морейренсе – 3:2. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Португалии

09 февраля 2025, 09:18 |
445
1
Бенфика – Морейренсе – 3:2. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Морейренсе.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут и пропустил два гола.

Чемпионат Португалии 2024/25. 21-й тур, 8 февраля

Бенфика – Морейренсе – 3:2

Голы: Павлидис, 7 (пен.), 15, Отаменди, 41 – Бернардо, 19, Родригеш, 84

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Иву Родригеш (Морейренсе).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Бернардо Мартинс (Морейренсе).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
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Морейренсе Бенфика чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор пенальти Вангелис Павлидис Николас Отаменди
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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kryakr
погано стоїть Трубін останнім часом
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