ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с ключевым защитником
Владислав Дубинчак остается в киевском «Динамо»
Киевское «Динамо» официально продлило контракт с украинским защитником Владиславом Дубинчуком. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. О финансовых условиях соглашения не сообщаются.
Дубинчак стал игроком основной обоймы «Динамо», проведя за «бело-синих» уже 75 официальных матчей в разных турнирах (51 в УПЛ, 2 в Кубке Украины, 22 в еврокубках), забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт с талантливым вингером.
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