ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с ключевым защитником

Киевское «Динамо» официально продлило контракт с украинским защитником Владиславом Дубинчуком. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. О финансовых условиях соглашения не сообщаются.

Дубинчак стал игроком основной обоймы «Динамо», проведя за «бело-синих» уже 75 официальных матчей в разных турнирах (51 в УПЛ, 2 в Кубке Украины, 22 в еврокубках), забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт с талантливым вингером.