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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с ключевым защитником
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 12:17 |
968
3

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с ключевым защитником

Владислав Дубинчак остается в киевском «Динамо»

08 февраля 2025, 12:17 |
968
3
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с ключевым защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Дубинчак

Киевское «Динамо» официально продлило контракт с украинским защитником Владиславом Дубинчуком. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. О финансовых условиях соглашения не сообщаются.

Дубинчак стал игроком основной обоймы «Динамо», проведя за «бело-синих» уже 75 официальных матчей в разных турнирах (51 в УПЛ, 2 в Кубке Украины, 22 в еврокубках), забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт с талантливым вингером.

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Владислав Дубинчак Динамо Киев продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Віталій Ткачук
Слово "ключовим" тут зайве.
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+2
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Pavel_i_CO
Приємно, що Динамо Київ, граючи лише українцями ( Гереро - виключення), впевнено йде до третьої зірки на емблемі 
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0
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