Экс-хавбек Динамо получил тренерскую лицензию
Сергей Рыбалка успешно сдал экзамен
Эксфутболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка получил тренерскую лицензию категории «B».
Об этом сообщил бывший футбольный арбитр Александр Шамич в своих социальных сетях:
«Экзамен и вручение Лицензии УЕФА футбольным тренерам в Центре лицензирования УАФ. Поздравляю выпускников с новым покоренным достижением и желаю победных успехов в будущем», – написал Шамич.
Сергей Рыбалка выступал за несколько украинских клубов – харьковский «Арсенал», киевское «Динамо», «Александрию», ЛНЗ, а также играл в чемпионатах Турции и Чехии.
В сезоне 2023/24 полузащитник провел 17 матчей за ЛНЗ и забил один гол.
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