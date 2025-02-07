Экс-хавбек Динамо получил тренерскую лицензию

Эксфутболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка получил тренерскую лицензию категории «B».

Об этом сообщил бывший футбольный арбитр Александр Шамич в своих социальных сетях:

«Экзамен и вручение Лицензии УЕФА футбольным тренерам в Центре лицензирования УАФ. Поздравляю выпускников с новым покоренным достижением и желаю победных успехов в будущем», – написал Шамич.

Сергей Рыбалка выступал за несколько украинских клубов – харьковский «Арсенал», киевское «Динамо», «Александрию», ЛНЗ, а также играл в чемпионатах Турции и Чехии.

В сезоне 2023/24 полузащитник провел 17 матчей за ЛНЗ и забил один гол.