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Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 07 февраля 2025, 23:01
394
0

Экс-хавбек Динамо получил тренерскую лицензию

Сергей Рыбалка успешно сдал экзамен

07 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 07 февраля 2025, 23:01
394
0
Экс-хавбек Динамо получил тренерскую лицензию
ФК ЛНЗ. Сергей Рыбалка

Эксфутболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка получил тренерскую лицензию категории «B».

Об этом сообщил бывший футбольный арбитр Александр Шамич в своих социальных сетях:

«Экзамен и вручение Лицензии УЕФА футбольным тренерам в Центре лицензирования УАФ. Поздравляю выпускников с новым покоренным достижением и желаю победных успехов в будущем», – написал Шамич.

Сергей Рыбалка выступал за несколько украинских клубов – харьковский «Арсенал», киевское «Динамо», «Александрию», ЛНЗ, а также играл в чемпионатах Турции и Чехии.

В сезоне 2023/24 полузащитник провел 17 матчей за ЛНЗ и забил один гол.

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Николай Титюк Источник: Facebook
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