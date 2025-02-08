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  4. Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Испания
08 февраля 2025, 22:27 |
2377
3

Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину

У Андрея будет мало шансов до завершения сезона

08 февраля 2025, 22:27 |
2377
3
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сделал выбор по поводу основного вратаря на полуфинал Кубка Испании.

Как сообщает AS, независимо от того, кто будет соперником «сливочных» в следующей стадии турнира – «Барселона», «Атлетико» или «Реал Сосьедад» – этот матч в воротах начнет Тибо Куртуа.

Отмечается, что до конца сезона у украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина будет мало шансов получить игровую практику, если не произойдет чего-нибудь чрезвычайного.

Ресурс отмечает, что, несмотря на все попытки последнего составить конкуренцию бельгийцу, он понимает, что каждый раз «натыкается на стену».

Сообщалось, что у Лунина есть безумный вариант для ухода из «Реала».

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Карло Анчелотти Кубок Испании по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Дайте обличчя Лунiна, коли вiн звернувся до Анчелоттi пiсля ухвалення важливого рiшення. Вже вiдомi деталi, чи ще нє?
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0
PullBen
Ну Куртуа це Куртуа, може зараз не в найкращій формі але як ніяк один з найкращих голкіперів за останні декілька років. Важлива роль відіграє також той факт, що Куртуа здобув собі статус у Мадриді протягом цих років, у Луніна мінімум шансів стати першим номером
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-1
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