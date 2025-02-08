Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сделал выбор по поводу основного вратаря на полуфинал Кубка Испании.

Как сообщает AS, независимо от того, кто будет соперником «сливочных» в следующей стадии турнира – «Барселона», «Атлетико» или «Реал Сосьедад» – этот матч в воротах начнет Тибо Куртуа.

Отмечается, что до конца сезона у украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина будет мало шансов получить игровую практику, если не произойдет чего-нибудь чрезвычайного.

Ресурс отмечает, что, несмотря на все попытки последнего составить конкуренцию бельгийцу, он понимает, что каждый раз «натыкается на стену».

Сообщалось, что у Лунина есть безумный вариант для ухода из «Реала».