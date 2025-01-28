Таловеров едет в Плимут, Балакин отсудит матч ЛЧ, Болонья купила украинца

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 января.

1. Дженоа убедительно разобрался с Монцей. Ничья Венеции и Вероны

Состоялись два матча Серии А

2A. Известен ценник. Украинский легионер може перебраться в Англию

Максим Таловеров в ближайшее время должен стать игроком «Плимута»

2B. Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера

Украинский футболист решил присоединиться к мадридскому коллективу

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А

Харьковский клуб объявил об уходе Геннадия Синчука

3B. На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце

Луганская «Заря» обязана рассчитаться с бывшими футболистами

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Верес продал лидера команды за границу

Яго Сикейра продолжит карьеру в «Риге»

3D. Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста

Лео Агостиньо не убедил тренерский штаб киевского клуба

3E. Металлист 1925 может уволить ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?

Руководство харьковской команды присматривается к кандидатуре Виталия Пономарева из «Руха»

4A. Украинский арбитр обслужит матч финального тура Лиги чемпионов

Николай Балакин будет работать на поединке «Штурм» – «РБ Лейпциг»

4B. Он судил позор с румынами. Известен арбитр матча Боруссия Д – Шахтер

Игру будет обслуживать Гленн Нюберг

5A. Стало известно, сколько заработали Свитолина и украинки на Australian Open

26 января завершились все матчи Открытого чемпионата Австралии 2025

5B. Сестры Киченок впервые за 6 месяцев сыграли в одной паре и сумели победить

Людмила и Надежда переиграли Ульрикке Эйкери и У Фансень на старте пятисотника в Линце

6A. Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»

Тедди Атлас назвал Александра самым любимым боксером современности

6B. Соперник для Ломаченко. Американец и россиянин не могут договориться о бое

Абдуллаев и Мураталья должны определить временного чемпиона

6C. Два поединка, три титула. В Лас-Вегасе состоится большой вечер бокса

В главном событии шоу выступят Дэвид Бенавидес и Давид Моррель

7. Мощный игрок в мире единоборств. Состоялся драфт Global Fight League

Бывшие чемпионы UFC и звездные бойцы подписали контракт с новой организацией

8. Александр ЛЕВШИН: Общаться со скаутами НХЛ – работа агента. Я ловлю шайбы

Эксклюзивное интервью самого перспективного хоккеиста Украины Sport.ua

9. Их осталось восемь. На ЧМ по гандболу определены все пары 1/4 финала

В последний игровой день 2-го раунда в четвертьфинал вышли Хорватия и Египет

10A. Danke Seb. Как Феттель стал символом эпохи Формулы-1

Легенда автоспорта. История взлетов и падений Себастьяна Феттеля

10B. Взлет и падение Пидручного, триумфы Жанмонно и Легрейда

Обзор самых интересных событий шестого этапа Кубка мира по биатлону

10C. Рекордный контракт Холанда с МС: что это значит для звездного норвежца

Стороны решили надолго связать себя длительным соглашением