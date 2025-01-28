Таловеров едет в Плимут, Балакин отсудит матч ЛЧ, Болонья купила украинца
Главные новости за 27 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 января.
1. Дженоа убедительно разобрался с Монцей. Ничья Венеции и Вероны
Состоялись два матча Серии А
2A. Известен ценник. Украинский легионер може перебраться в Англию
Максим Таловеров в ближайшее время должен стать игроком «Плимута»
2B. Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Украинский футболист решил присоединиться к мадридскому коллективу
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А
Харьковский клуб объявил об уходе Геннадия Синчука
3B. На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце
Луганская «Заря» обязана рассчитаться с бывшими футболистами
3C. ОФИЦИАЛЬНО. Верес продал лидера команды за границу
Яго Сикейра продолжит карьеру в «Риге»
3D. Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста
Лео Агостиньо не убедил тренерский штаб киевского клуба
3E. Металлист 1925 может уволить ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Руководство харьковской команды присматривается к кандидатуре Виталия Пономарева из «Руха»
4A. Украинский арбитр обслужит матч финального тура Лиги чемпионов
Николай Балакин будет работать на поединке «Штурм» – «РБ Лейпциг»
4B. Он судил позор с румынами. Известен арбитр матча Боруссия Д – Шахтер
Игру будет обслуживать Гленн Нюберг
5A. Стало известно, сколько заработали Свитолина и украинки на Australian Open
26 января завершились все матчи Открытого чемпионата Австралии 2025
5B. Сестры Киченок впервые за 6 месяцев сыграли в одной паре и сумели победить
Людмила и Надежда переиграли Ульрикке Эйкери и У Фансень на старте пятисотника в Линце
6A. Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Тедди Атлас назвал Александра самым любимым боксером современности
6B. Соперник для Ломаченко. Американец и россиянин не могут договориться о бое
Абдуллаев и Мураталья должны определить временного чемпиона
6C. Два поединка, три титула. В Лас-Вегасе состоится большой вечер бокса
В главном событии шоу выступят Дэвид Бенавидес и Давид Моррель
7. Мощный игрок в мире единоборств. Состоялся драфт Global Fight League
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