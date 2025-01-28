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  4. Таловеров едет в Плимут, Балакин отсудит матч ЛЧ, Болонья купила украинца
Другие новости
28 января 2025, 06:13 |
1125
0

Таловеров едет в Плимут, Балакин отсудит матч ЛЧ, Болонья купила украинца

Главные новости за 27 января на Sport.ua

28 января 2025, 06:13 |
1125
0
Таловеров едет в Плимут, Балакин отсудит матч ЛЧ, Болонья купила украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 января.

1. Дженоа убедительно разобрался с Монцей. Ничья Венеции и Вероны
Состоялись два матча Серии А

2A. Известен ценник. Украинский легионер може перебраться в Англию
Максим Таловеров в ближайшее время должен стать игроком «Плимута»

2B. Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Украинский футболист решил присоединиться к мадридскому коллективу

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А
Харьковский клуб объявил об уходе Геннадия Синчука

3B. На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце
Луганская «Заря» обязана рассчитаться с бывшими футболистами

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Верес продал лидера команды за границу
Яго Сикейра продолжит карьеру в «Риге»

3D. Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста
Лео Агостиньо не убедил тренерский штаб киевского клуба

3E. Металлист 1925 может уволить ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Руководство харьковской команды присматривается к кандидатуре Виталия Пономарева из «Руха»

4A. Украинский арбитр обслужит матч финального тура Лиги чемпионов
Николай Балакин будет работать на поединке «Штурм» – «РБ Лейпциг»

4B. Он судил позор с румынами. Известен арбитр матча Боруссия Д – Шахтер
Игру будет обслуживать Гленн Нюберг

5A. Стало известно, сколько заработали Свитолина и украинки на Australian Open
26 января завершились все матчи Открытого чемпионата Австралии 2025

5B. Сестры Киченок впервые за 6 месяцев сыграли в одной паре и сумели победить
Людмила и Надежда переиграли Ульрикке Эйкери и У Фансень на старте пятисотника в Линце

6A. Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Тедди Атлас назвал Александра самым любимым боксером современности

6B. Соперник для Ломаченко. Американец и россиянин не могут договориться о бое
Абдуллаев и Мураталья должны определить временного чемпиона

6C. Два поединка, три титула. В Лас-Вегасе состоится большой вечер бокса
В главном событии шоу выступят Дэвид Бенавидес и Давид Моррель

7. Мощный игрок в мире единоборств. Состоялся драфт Global Fight League
Бывшие чемпионы UFC и звездные бойцы подписали контракт с новой организацией

8. Александр ЛЕВШИН: Общаться со скаутами НХЛ – работа агента. Я ловлю шайбы
Эксклюзивное интервью самого перспективного хоккеиста Украины Sport.ua

9. Их осталось восемь. На ЧМ по гандболу определены все пары 1/4 финала
В последний игровой день 2-го раунда в четвертьфинал вышли Хорватия и Египет

10A. Danke Seb. Как Феттель стал символом эпохи Формулы-1
Легенда автоспорта. История взлетов и падений Себастьяна Феттеля

10B. Взлет и падение Пидручного, триумфы Жанмонно и Легрейда
Обзор самых интересных событий шестого этапа Кубка мира по биатлону

10C. Рекордный контракт Холанда с МС: что это значит для звездного норвежца
Стороны решили надолго связать себя длительным соглашением

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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