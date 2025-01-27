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Лига чемпионов
27 января 2025, 13:10 | Обновлено 27 января 2025, 13:11
416
0

Украинский арбитр обслужит матч финального тура Лиги чемпионов

Николай Балакин будет работать на поединке «Штурм» – «РБ Лейпциг»

27 января 2025, 13:10 | Обновлено 27 января 2025, 13:11
416
0
Украинский арбитр обслужит матч финального тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

В среду, 29 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов между австрийским «Штурмом» и немецким «РБ Лейпциг».

Этот поединок будет обслуживать украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин. Его ассистентами стали Александр Беркут и Виктор Матяш. За VAR на матче будут отвечать швейцарцы Федай Сан и Лукас Фандрих. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Начало матча «Штурм» – «РБ Лейпциг» запланировано 29 января в 22:00 по киевскому времени.

Это уже третий матч основного этапа ЛЧ, который в этом сезоне рассудит Николай Балакин.

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Штурм Грац РБ Лейпциг Николай Балакин Лига чемпионов судьи (арбитры) судейские назначения Александр Беркут Виктор Матяш Виталий Романов
Дмитро Вус Источник: УЕФА
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