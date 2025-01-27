Украинский арбитр обслужит матч финального тура Лиги чемпионов

В среду, 29 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов между австрийским «Штурмом» и немецким «РБ Лейпциг».

Этот поединок будет обслуживать украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин. Его ассистентами стали Александр Беркут и Виктор Матяш. За VAR на матче будут отвечать швейцарцы Федай Сан и Лукас Фандрих. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Начало матча «Штурм» – «РБ Лейпциг» запланировано 29 января в 22:00 по киевскому времени.

Это уже третий матч основного этапа ЛЧ, который в этом сезоне рассудит Николай Балакин.