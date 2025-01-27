Он судил позор с румынами. Известен арбитр матча Боруссия Д – Шахтер

В среду, 29 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и донецким «Шахтером».

Этот поединок будет обслуживать бригада арбитров из Швеции, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Гленн Нюберг, который работал на матче 1-го тура Евро-2024, в котором сборная Украины проиграла Румынии 0:3. Его ассистентами стали Махбод Бейги и Андреас Содерквист. За VAR на матче будут отвечать нидерландец Деннис Хиглер и австриец Алан Кияс. Четвертый арбитр – Адам Ладебак.

Начало матча «Боруссия Д» – «Шахтер» запланировано 29 января в 22:00 по киевскому времени.