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  4. Он судил позор с румынами. Известен арбитр матча Боруссия Д – Шахтер
Лига чемпионов
27 января 2025, 14:27 |
425
0

Он судил позор с румынами. Известен арбитр матча Боруссия Д – Шахтер

Игру будет обслуживать Гленн Нюберг

27 января 2025, 14:27 |
425
0
Он судил позор с румынами. Известен арбитр матча Боруссия Д – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Гленн Нюберг

В среду, 29 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и донецким «Шахтером».

Этот поединок будет обслуживать бригада арбитров из Швеции, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Гленн Нюберг, который работал на матче 1-го тура Евро-2024, в котором сборная Украины проиграла Румынии 0:3. Его ассистентами стали Махбод Бейги и Андреас Содерквист. За VAR на матче будут отвечать нидерландец Деннис Хиглер и австриец Алан Кияс. Четвертый арбитр – Адам Ладебак.

Начало матча «Боруссия Д» – «Шахтер» запланировано 29 января в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вус Источник: УЕФА
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