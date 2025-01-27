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27.01.2025 19:30 – FT 1 : 1
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27 января 2025, 23:40 | Обновлено 27 января 2025, 23:43
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0

Дженоа убедительно разобрался с Монцой. Ничья Венеции и Вероны

Состоялись два матча Серии А

27 января 2025, 23:40 | Обновлено 27 января 2025, 23:43
43
0
Дженоа убедительно разобрался с Монцой. Ничья Венеции и Вероны
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженоа – Монца

Сегодня, 27 января состоялись заключительные матчи 22-го тура Серии А.

«Венеция» и «Верона» поделили очки. Открыл счет в матче Алессио Дзербин на 28-й минуте. Спаслись гости на 76-й – сравнял счет нападающий Джексон Чачуа.

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«Дженоа» убедительно разобрался с «Монцой». За «грифонов» сегодня забивали Кони Де Винтер и Хоан Васкес. Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы и не попал в заявку «Дженоа».

Серия А. 22-й тур, 27 января.

Венеция – Верона – 1:1

Голы: Дзербин, 28 - Чачуа, 76

Дженоа – Монца – 2:0

Голы: Де Винтер, 61, Васкес, 84.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Серия A чемпионат Италии по футболу Монца Верона Дженоа Венеция Руслан Малиновский
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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