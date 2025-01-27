Дженоа убедительно разобрался с Монцой. Ничья Венеции и Вероны
Состоялись два матча Серии А
Сегодня, 27 января состоялись заключительные матчи 22-го тура Серии А.
«Венеция» и «Верона» поделили очки. Открыл счет в матче Алессио Дзербин на 28-й минуте. Спаслись гости на 76-й – сравнял счет нападающий Джексон Чачуа.
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«Дженоа» убедительно разобрался с «Монцой». За «грифонов» сегодня забивали Кони Де Винтер и Хоан Васкес. Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы и не попал в заявку «Дженоа».
Серия А. 22-й тур, 27 января.
Венеция – Верона – 1:1
Голы: Дзербин, 28 - Чачуа, 76
Дженоа – Монца – 2:0
Голы: Де Винтер, 61, Васкес, 84.
⏹️ 𝑭𝑼𝑳𝑳 𝐓𝚰𝐌𝐄 ⏹️— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 27, 2025
Tre punti per il Grifone al Ferraris 🪢#GenoaMonza 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/qykVTGQfaF
Un punto importante per noi! 🟨🟦— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 27, 2025
FORZA VERONA 🔥
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