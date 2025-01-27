Рекордный контракт Холанда с МС: что это значит для звездного норвежца

Все высмеивали «Челси», когда «синие» подписывали с игроками контракты на 7-8 лет. Это было что-то новое, может, даже немного дикое, хотя было понятно, что таким образом лондонцы просто хотят уложиться в финансовый фэйр-плей. Однако «Манчестер Сити» пошел еще дальше. «Горожане» удивили даже «Челси», подписав новый контракт с Эрлингом Холандом до июня 2034 года.

Это рекордное соглашение и самое длительное в английской Премьер-лиге. Предыдущими рекордсменами были как раз игроки «синих» Коул Палмер и Николас Джексон, чьи контракты рассчитаны до лета 2033 года. По данным английских СМИ, по новому контракту 24-летний нападающий будет получать 400 тыс. фунтов в неделю. Он будет самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Сити» и, вероятно, одним из лидеров АПЛ по финансовым показателям.

Важный пункт заключается в том, что в новом соглашении футболиста не прописана сумма отступных. То есть «Манчестер Сити» сможет ставить свои условия клубам, которые захотят подписать игрока. На самом деле столь длительный контракт еще не гарантирует того, что норвежец проведет на «Этихаде» большую часть своей карьеры. Его всегда могут продать, причем, вполне возможно, что за очень большую сумму. Но вряд ли сейчас кто-то об этом думает. Похоже, что Холанд в «Манчестер Сити» действительно надолго.

Как только Эрлинг продлил контракт с «горожанами», все начали шутить о том, что у него будет уникальная возможность поиграть в Чемпионшипе или даже в третьем дивизионе. Но на самом деле комментаторы выдают лишь желаемое за действительное. Премьер-лига предъявила «Манчестер Сити» 115 обвинений в нарушении финансовых правил. Это много. Для любого другого клуба это стало бы катастрофой, но не для «Сити». Наивно полагать, что «горожан» отправят во второй или третий дивизион. Маловероятно, что с них даже очки снимут, не говоря уже об отмене титулов. Скорее всего, «Сити» ограничится штрафом. Может даже большим штрафом. Но на этом все.

Разные источники указывали на то, что в структуре «Манчестер Сити» работают качественные юристы – лучшие в своем деле. Даже если АПЛ и решится на вынесение какого-то громкого решения, адвокаты затаскают лигу по судам. Дальнейшие разбирательства затянутся на годы – как раз до окончания нового контракта Холанда. И очень маловероятно, что Эрлинг продлил соглашение на чистом энтузиазме. Возможно, Пеп Гвардиола и остался бы с командой, если бы ее отправили во второй дивизион. Выиграть Чемпионшип, а потом сразу стать чемпионом Англии было бы эпично. Пеп мог бы принять столь безумный вызов. Но не Холанд.

Эрлинг не стал бы тратить ни дня своей карьеры на то, чтобы бороться за повышение в классе. В 24 года он уже выиграл столько индивидуальных наград, сколько многие футболисты не получают за всю жизнь. Да и на клубном уровне с трофеями все в порядке. Холанд и его представители точно получили гарантии того, что клуб не понизят в классе. Причем железные гарантии. Вероятно, их получил и Гвардиола, несмотря на публичные заявления о готовности возглавлять команду даже в Лиге 1. На самом же деле все это просто красивые слова для публики. Даже в Англии никто не ждет серьезных последствий для «горожан».

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Жузеп Гвардиола

Отношения с Гвардиолой – еще одна причина продления контракта Холанда с «Манчестер Сити». Пеп не всегда церемонится с игроками. Иногда он публично критикует футболистов и легко с ними расстается. Свежие примеры – Коул Палмер и Хулиан Альварес, которые сейчас точно не помешали бы «горожанам». Однако у Эрлинга с тренером очень хорошие отношения, о чем он сам неоднократно заявлял в интервью. Подписанием нового контракта норвежец показал свою веру в Гвардиолу и в то, что он сможет найти выход из кризиса. То, что сам Пеп продлил контракт, повлияло на решение некоторых игроков остаться в клубе.

Более того, подписав новое соглашение, Холанд показал свое доверие не только тренеру, но и клубу в целом. Гвардиола, скорее всего, не будет оставаться в «Манчестер Сити» так долго, как планирует Эрлинг. Значит, норвежец уверен в том, что и после ухода Пепа команда будет оставаться конкурентоспособной. В клубе уже сейчас работают в этом направлении. Минувшим летом руководство предлагало Гвардиоле начать перестройку состава, но он решил, что сможет провести с этой командой еще один сезон. Позже Пеп признал, что это было ошибкой, поэтому «горожане» начали действовать в январе. Они уже подписали двух молодых защитников и перспективного Омара Мармуша, который должен усилить атаку команды. И это только начало активности на трансферном рынке.

Ну и, пожалуй, одна из главных причин продления контракта Холанда – возможность войти в историю Премьер-лиги. Эрлинг уже переписал множество рекордов, но впереди открывается путь к историческим достижениям. Например, почему бы не стать лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити»? Этот статус принадлежит Серхио Агуэро, который забил 260 голов за «горожан». На счету норвежца 113 мячей за два с половиной сезона. Ему вполне по силам обойти аргентинца и стать новой легендой клуба. Если звездный форвард поставит перед собой такую цель, то сможет достигнуть ее еще к 30-ти годам.

Перед Холандом открывается еще более масштабная перспектива – стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Этот титул принадлежит Алану Ширеру, на счету которого 260 голов. Эрлинг забил уже 80 мячей в Премьер-лиге. Норвежец быстрее всех в истории забил 50 голов в АПЛ. Сейчас он на пути к тому, чтобы быстрее всех забить 100 мячей. Ширеру для этого понадобилось 124 матча. Холанд забил 80 голов за 88 игр. Если Эрлинг побьет этот рекорд Алана, то потом пойдет и за следующим его достижением, переписывая по пути историю своей команды и всей лиги. Так что у звездного норвежца было много причин для продления контракта с «Манчестер Сити». Безбедная старость ему уже гарантирована, а молодость позволяет творить историю.

Сергей ЗАВАЛКО