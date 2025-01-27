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Англия
27 января 2025, 15:52 | Обновлено 27 января 2025, 16:14
1702
2

Известен ценник. Украинский легионер очень близок к переходу в Англию

Максим Таловеров в ближайшее время должен стать игроком «Плимута»

27 января 2025, 15:52 | Обновлено 27 января 2025, 16:14
1702
2
Известен ценник. Украинский легионер очень близок к переходу в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров в ближайшее время должен стать игроком «Плимута», сообщает Sky Sports.

По информации источника, сумма трансфера 24-летнего футболиста составляет 2 миллиона евро. Игрок сборной Украины пройдет медосмотр и подпишет контракт на 3,5 года уже завтра.

В текущем сезоне Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей, а в марте прошлого года дебютировал за основную сборную Украины.

Ранее сообщалось о том, что защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом.

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Данііл Киріяка Источник: Sky Sports
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Комментарии 2
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turist86
Ну і дурень Таловєров. ЛАСК все ж грає у єврокубках
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OKs100
Клуб, который находится на последней позиции в Чемпионшипе, и скорее всего упадет в третью лигу, которая по силе как УПЛ, а потом возможно и в четвертую.
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