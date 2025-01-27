Известен ценник. Украинский легионер очень близок к переходу в Англию

Украинский защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров в ближайшее время должен стать игроком «Плимута», сообщает Sky Sports.

По информации источника, сумма трансфера 24-летнего футболиста составляет 2 миллиона евро. Игрок сборной Украины пройдет медосмотр и подпишет контракт на 3,5 года уже завтра.

В текущем сезоне Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей, а в марте прошлого года дебютировал за основную сборную Украины.

Ранее сообщалось о том, что защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом.