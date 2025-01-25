Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом
Максим Таловеров, вероятно, перейдет в «Плимут»
Защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров получил несколько трансферных предложений, сообщает Петр Слонка.
По информации источника, 24-летний футболист интересен клубам из Испании, Бельгии и США, но австрийский коллектив склоняется к предложению от «Плимута». Переговоры пребывают на продвинутой стадии.
Предложение конкретное, клуб из Австрии заинтересован в продаже Максима. Источник уточняет, что много что может проясниться в ближайшие дни или даже часы.
Ранее сообщалось о том, что клуб из Чемпионшипа хочет подписать игрока сборной Украины.
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