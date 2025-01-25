Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом

Защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров получил несколько трансферных предложений, сообщает Петр Слонка.

По информации источника, 24-летний футболист интересен клубам из Испании, Бельгии и США, но австрийский коллектив склоняется к предложению от «Плимута». Переговоры пребывают на продвинутой стадии.

Предложение конкретное, клуб из Австрии заинтересован в продаже Максима. Источник уточняет, что много что может проясниться в ближайшие дни или даже часы.

Ранее сообщалось о том, что клуб из Чемпионшипа хочет подписать игрока сборной Украины.