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Англия
25 января 2025, 12:29 | Обновлено 25 января 2025, 12:37
535
0

Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом

Максим Таловеров, вероятно, перейдет в «Плимут»

25 января 2025, 12:29 | Обновлено 25 января 2025, 12:37
535
0
Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров получил несколько трансферных предложений, сообщает Петр Слонка.

По информации источника, 24-летний футболист интересен клубам из Испании, Бельгии и США, но австрийский коллектив склоняется к предложению от «Плимута». Переговоры пребывают на продвинутой стадии.

Предложение конкретное, клуб из Австрии заинтересован в продаже Максима. Источник уточняет, что много что может проясниться в ближайшие дни или даже часы.

Ранее сообщалось о том, что клуб из Чемпионшипа хочет подписать игрока сборной Украины.

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Максим Таловеров ЛАСК трансферы Плимут чемпионат Испании по футболу чемпионат Бельгии по футболу Major League Soccer (MLS)
Данііл Киріяка Источник: Петр Слонка
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