Клуб Чемпионшипа хочет подписать игрока сборной Украины. Это не Калюжный

Английский «Плимут» интересуется украинским центральным защитником австрийского ЛАСК Максимом Таловеровым, сообщает авторитетное британское издание Sky Sports.

По информации источника, клуб Чемпионшипа уже ведет переговоры по полноценному трансферу 24-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Плимут» интересуется Иваном Калюжным.