Клуб Чемпионшипа хочет подписать игрока сборной Украины. Это не Калюжный
Максим Таловеров может перейти из ЛАСК в «Плимут»
Английский «Плимут» интересуется украинским центральным защитником австрийского ЛАСК Максимом Таловеровым, сообщает авторитетное британское издание Sky Sports.
По информации источника, клуб Чемпионшипа уже ведет переговоры по полноценному трансферу 24-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Плимут» интересуется Иваном Калюжным.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Янник Синнер победил Бена Шелтона и сыграет против Александра Зверева
Чжан Чжилей и Агит Кабайел встретятся на ринге 22 февраля в Эр-Рияде