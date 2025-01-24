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Англия
24 января 2025, 14:39 | Обновлено 24 января 2025, 14:40
1253
0

Клуб Чемпионшипа хочет подписать игрока сборной Украины. Это не Калюжный

Максим Таловеров может перейти из ЛАСК в «Плимут»

24 января 2025, 14:39 | Обновлено 24 января 2025, 14:40
1253
0
Клуб Чемпионшипа хочет подписать игрока сборной Украины. Это не Калюжный
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Плимут» интересуется украинским центральным защитником австрийского ЛАСК Максимом Таловеровым, сообщает авторитетное британское издание Sky Sports.

По информации источника, клуб Чемпионшипа уже ведет переговоры по полноценному трансферу 24-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Плимут» интересуется Иваном Калюжным.

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Максим Таловеров ЛАСК Плимут трансферы чемпионат Англии по футболу Чемпионшип чемпионат Австрии по футболу
Дмитро Вус Источник: Sky Sports
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