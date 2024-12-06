Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер одолел Ворсклу, Наполи вылетел из Кубка Италии, жеребьевка КЧМ
Другие новости
06 декабря 2024, 07:00 |
277
0

Шахтер одолел Ворсклу, Наполи вылетел из Кубка Италии, жеребьевка КЧМ

Главные новости за 5 декабря на Sport.ua

06 декабря 2024, 07:00 |
277
0
Шахтер одолел Ворсклу, Наполи вылетел из Кубка Италии, жеребьевка КЧМ
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 декабря.

1A. Почти без приключений. Шахтер во второй раз разобрался с Ворсклой
Команда Пушича размялась перед очередным матчем в Лиге чемпионов

1B. Борнмут с Забарным нанес Тоттенхэму поражение и обошел шпор в таблице АПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 1:0, гол забил Дин Хейсен

1C. Чайки не долетели до топ-4 АПЛ. Фулхэм одолел Брайтон в матче с 4 голами
Матч 14-го тура завершился со счетом 3:1 в пользу дачников

1D. Лидер Серии А рано вылетел из Кубка Италии. Лацио не оставил шансов
«Наполи» вылетел в 1/8 финала национального кубка

2A. Что случилось? Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы
Клаудио Раньери все объяснил

2B. Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
В Майами состоялсь жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025

3A. Украина U-19 узнала соперников на первом этапе отбора к Евро-2026 U-19
Оппонентами украинской команды будут Словакия, Черногория, Албания

3B. Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2026 U-17
Оппонентами команды Юрия Мороза стали Италия, Черногория и Эстония

3C. Второй раунд Евро-2025 U-17. Жеребьевкой определены соперники Украины U-17
Для сине-желтых в оппоненты выпали: Италия, Хорватия и Словакия

4A. В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Риццоли отметил действия арбитра

4B. Лидер Александрии – о матчах с Динамо, шансах выиграть титул УПЛ и голах
Безерра мечтает о титуле УПЛ и звании лучшего бомбардира

4C. Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Брайан Себальос покинул киевский клуб

5. Огромная сумма Коко. Список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года
Гауфф во второй сезон подряд заработала больше всех, на этот раз – 30,4 млн долларов

6A. «У него скоро конец карьеры». Топовый коуч назвал победителя Усик – Фьюри 2
Марк Тиббс высказался об этом бое

6B. Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Турки хочет организовать реванш Владимира с Тайсоном Фьюри

6C. УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Александр высоко оценил Тайсона Фьюри

7. UFC 310: в организации представили участников предстоящего турнира
Пантожа, Асакура, Рахмонов и Гэрри выйдут в октагон 7 декабря

8. Об этом много говорят: главные темы текущего сезона НБА
Рассматриваем подробнее самые обсуждаемые темы в лиге

9. Хотят удивить Нью-Йорк. Тамошний Сити построит первый футбольный стадион
В США это событие уже называют «эпохальным», «историческим» и т.п.

10A. Украинский эксперт: «Мы сможем увидеть совершенно новый уровень игры NAVI»
Эксклюзивное интервью с Максимом «zbr4» Терещенко для Sport.ua

10B. Виталий МАНДЗЫН: «Тренер поздравил меня с передовой»
Sport.ua презентует большое интервью с юным украинцем, поразившим самого Йоханнеса Бё

По теме:
Ничья лидеров УПЛ, Зинченко и Миколенко на высоте в АПЛ, ничья Ливерпуля
Соперники молодежки на ЧЕ, фиаско футболисток и гандболисток, Мандзын – топ
Довбик сыграл за Рому, Германия хочет заиграть Степанова, куда уйдет Мудрик
главные новости
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

IFAB будет тестировать новое правило по задержке времени вратарем
Футбол | 05 декабря 2024, 23:01 2
IFAB будет тестировать новое правило по задержке времени вратарем
IFAB будет тестировать новое правило по задержке времени вратарем

Свободный удар за задержку времени вратарем хотят заменить угловым

Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Футбол | 05 декабря 2024, 13:31 15
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому

Специалисту не нравится техника Назара Волошина

Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06.12.2024, 06:24
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Футбол | 05.12.2024, 21:43
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 4
Бокс
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
04.12.2024, 07:49 1
Бокс
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
04.12.2024, 18:05 5
Футбол
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем