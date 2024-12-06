Шахтер одолел Ворсклу, Наполи вылетел из Кубка Италии, жеребьевка КЧМ
Главные новости за 5 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 декабря.
1A. Почти без приключений. Шахтер во второй раз разобрался с Ворсклой
Команда Пушича размялась перед очередным матчем в Лиге чемпионов
1B. Борнмут с Забарным нанес Тоттенхэму поражение и обошел шпор в таблице АПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 1:0, гол забил Дин Хейсен
1C. Чайки не долетели до топ-4 АПЛ. Фулхэм одолел Брайтон в матче с 4 голами
Матч 14-го тура завершился со счетом 3:1 в пользу дачников
1D. Лидер Серии А рано вылетел из Кубка Италии. Лацио не оставил шансов
«Наполи» вылетел в 1/8 финала национального кубка
2A. Что случилось? Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы
Клаудио Раньери все объяснил
2B. Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
В Майами состоялсь жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025
3A. Украина U-19 узнала соперников на первом этапе отбора к Евро-2026 U-19
Оппонентами украинской команды будут Словакия, Черногория, Албания
3B. Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2026 U-17
Оппонентами команды Юрия Мороза стали Италия, Черногория и Эстония
3C. Второй раунд Евро-2025 U-17. Жеребьевкой определены соперники Украины U-17
Для сине-желтых в оппоненты выпали: Италия, Хорватия и Словакия
4A. В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Риццоли отметил действия арбитра
4B. Лидер Александрии – о матчах с Динамо, шансах выиграть титул УПЛ и голах
Безерра мечтает о титуле УПЛ и звании лучшего бомбардира
4C. Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Брайан Себальос покинул киевский клуб
5. Огромная сумма Коко. Список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года
Гауфф во второй сезон подряд заработала больше всех, на этот раз – 30,4 млн долларов
6A. «У него скоро конец карьеры». Топовый коуч назвал победителя Усик – Фьюри 2
Марк Тиббс высказался об этом бое
6B. Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Турки хочет организовать реванш Владимира с Тайсоном Фьюри
6C. УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Александр высоко оценил Тайсона Фьюри
7. UFC 310: в организации представили участников предстоящего турнира
Пантожа, Асакура, Рахмонов и Гэрри выйдут в октагон 7 декабря
8. Об этом много говорят: главные темы текущего сезона НБА
Рассматриваем подробнее самые обсуждаемые темы в лиге
9. Хотят удивить Нью-Йорк. Тамошний Сити построит первый футбольный стадион
В США это событие уже называют «эпохальным», «историческим» и т.п.
10A. Украинский эксперт: «Мы сможем увидеть совершенно новый уровень игры NAVI»
Эксклюзивное интервью с Максимом «zbr4» Терещенко для Sport.ua
10B. Виталий МАНДЗЫН: «Тренер поздравил меня с передовой»
Sport.ua презентует большое интервью с юным украинцем, поразившим самого Йоханнеса Бё
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