Лидер Александрии – о матчах с Динамо, шансах выиграть титул УПЛ и голах

Бразильский вингер «Александрии» Безерра после ничейного матча 0:0 с киевским «Динамо» в эксклюзивном интервью Sport.ua ответил на вопросы.

– Прокомментируйте ничью 0:0 с «Динамо». Какие эмоции у вас от матча?

– Получилась очень сложная игра, как и ожидала наша команда. Но, я считаю, что мы очень хорошо контролировали мяч, играли в свою игру. Я придерживаюсь мнения, что ничья справедливый результат для обеих команд.

– Чего вы ждете от матча с «Динамо», который состоится 8 декабря? Будет ли это другая игра в Киеве?

– Каждая игра – это история. Я считаю, что это будет другая игра. Да, нас ожидает еще один сложный матч.

– Приятно ли оказаться в составе «Александрии», идущей на 2-м месте в УПЛ? Какие эмоции испытываете?

– Наша команда переживает прекрасное время. Сложившаяся ситуация в турнирной таблице дает нам возможность спокойно работать каждый день. Настроение от этого только улучшается.

– После ничьей с «Динамо» повысились ли шансы «Александрии» на выход в еврокубки?

– Впереди еще много игр. Я верю, что наши шансы возрастают с каждой игрой. И мы стремимся войти в историю.

– Может ли «Александрия» выиграть чемпионат Украины? Например, как «Лестер» в 2016 году выиграл АПЛ.

– Мы прилагаем все усилия для того, чтобы это произошло. Как я уже сказал, мы способны вписать свое имя в историю Премьер-лиги Украины и «Александрии».

– С какой бразильской командой вы можете сравнить «Александрию» по стилю игры?

– На данный момент «Александрия» похожа на «Коринтианс» – команду, которая не сдается на каждом пространстве поля и не отказывается от борьбы за каждый мяч. Победная серия «Коринтианса» великолепна, как и наша. В бразильской Серии А они выиграли 7 матчей кряду. А их серия без поражений длится 9 поединков.

– Против какой команды вы мечтаете сыграть в еврокубках?

– «Реал» Мадрид! Я думаю, это было бы просто потрясающе.

– А на каком европейском стадионе вы мечтаете сыграть в еврокубках?

– Это «Сантьяго Бернабеу» – стадион мадридского «Реала».

– С каким бразильским футболистом на данный момент карьеры вы можете себя сравнить?

– Очень сложно сравнивать себя с историей человека, у которого уже написаны свои строки. Я пишу свою историю и надеюсь, что она будет со счастливыми моментами.

– В этом сезоне УПЛ вы на данный момент забили 4 мяча. Есть ли у вас желание побороться за звание лучшего голеадора в сезоне?

– Да, в Бразилии я всегда был лучшим голеадором, играя за «Васко да Гама» на уровне команд U-19 и U-20. Это заложено в моем ДНК как игрока.

– Как вы прокомментируете победу «Ботафого» в Копа Либертадорес?

– Удивительно! Фантастика. Что касается обстоятельств финального матча, то у «Ботафого», который выиграл титул, удалили футболиста на 2 минуте поединка.

–Если бы была возможность, какого известного футболиста вы бы пригласили в «Александрию»?

– Неймара (смеется).

– Ваш недавний гол в ворота «Вереса» был очень красивым. Прокомментируйте этот забитый мяч. У кого из известных футболистов вы учитесь так забивать?

– Ромарио! Он был экспертом по таким голам. Мой отец всегда говорил мне о нем. И люди говорят, что у меня стиль игры Ромарио, потому что я невысокого роста, как он.

– Вместе с какими известными футболистами вы играли за «Васко да Гама»?

– Марлон Гомес, Эгиналду, Алекс Тейшейра, Габриэль Пек, Талес Магно, Фигейредо, Винисиус Пайва… На молодежном уровне пересекался со многими футболистами, которые стали знаменитыми.