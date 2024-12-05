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  4. В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 16:16 |
3342
10

В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ

Риццоли отметил действия арбитра

05 декабря 2024, 16:16 |
3342
10
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
ФК Черноморец

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил матч УПЛ Александрии и Черноморца, в котором арбитр Александр Омельченко удалил игроков одесской команды – Богдан Бутко и Иван Петряк получили по красной карточке.

Риццоли, в целом, поддержал арбитра, хотя отметил, что инцидентов, когда у футболистов проявились эмоции и они обматерили судью, можно было избежать.

«Реакция игроков была очень преувеличенной, ведь они понимают, что все проверяется VAR. Сперва арбитр предупредил вратаря, а затем удалил Петряка за наглое поведение и оскорбления. Во втором случае игрок Александрии делает подкат, играет в мяч, но затем врезается в соперника. Арбитр должен был назначать штрафной, а не вбрасывание аута».

«Но игрок Черноморца показал преувеличенную реакцию, а судья дал ему красную из-за словесных оскорблений. Если бы арбитр зафиксировал фол, то такой реакции Бутко можно было бы избежать. Что не оправдывает оскорблений в сторону арбитра», – отметил Риццоли.

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Никола Риццоли Комитет арбитров УАФ Александрия Черноморец Одесса Александрия - Черноморец Богдан Бутко Иван Петряк Украинская Премьер-лига Александр Омельченко
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 10
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Gargantua81
так а сбсн момент Бутко?  я там вижу фол. а итальянец?
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didora
А от по другому "фолу" є питання. Ріцоллі говорить: що гравець Олександрії робить підкат і влучає у м'яч, а потім врізається у суперника. І конфлікту можна було уникнути, призначивши штрафний (а на аут). То який же фол, якщо гравець Олександрії зіграв у м'яч??? Не зрозуміло що треба робити судді: чи уникати (майбутнього) конфлікту, чи судити матч так як цього вимагають правила??? Ці італьяшки якісь "двулічні". Якщо все було в рамках правил, то причому тут конфлікт (і два барани Бутко і Петряк не знають правил і корчать із себе мастерів)??? Під час гри треба думати про гру а не про конфлікти, що можуть виникнути чи не виникнути!!! Бо це судді тоді судитимуть херна знає  що.
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0
8number
Так а арбітру щось буде? Чи далі продовже «працювати» як ні в чому не бувало?
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0
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