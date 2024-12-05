В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил матч УПЛ Александрии и Черноморца, в котором арбитр Александр Омельченко удалил игроков одесской команды – Богдан Бутко и Иван Петряк получили по красной карточке.

Риццоли, в целом, поддержал арбитра, хотя отметил, что инцидентов, когда у футболистов проявились эмоции и они обматерили судью, можно было избежать.

«Реакция игроков была очень преувеличенной, ведь они понимают, что все проверяется VAR. Сперва арбитр предупредил вратаря, а затем удалил Петряка за наглое поведение и оскорбления. Во втором случае игрок Александрии делает подкат, играет в мяч, но затем врезается в соперника. Арбитр должен был назначать штрафной, а не вбрасывание аута».

«Но игрок Черноморца показал преувеличенную реакцию, а судья дал ему красную из-за словесных оскорблений. Если бы арбитр зафиксировал фол, то такой реакции Бутко можно было бы избежать. Что не оправдывает оскорблений в сторону арбитра», – отметил Риццоли.